 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало видео из взятой под контроль Петровки

Минобороны показало видео из взятого под контроль населенного пункта Петровка
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео из взятой под контроль Петровки
Video

Минобороны показало кадры из Петровки в ДНР, над которой был установлен контроль. Населенный пункт заняли подразделения группировки «Юг».

Об освобождении Петровки на видео рассказал оператор БПЛА с позывным Зима. «Двигаемся вперед, выполняя задачи. Бывали моменты, что да, доходило до стрелковых боев, но чаще всего противник бежит», — заявил военный.

Петровка расположена к северу от Дзержинска. Севернее находятся Щербиновка и Клебан-Быкское водохранилище.

Кроме того, 15 июля Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Bосток» заняли еще населенный пункт Bоскресенка на западе Донецкой народной республики. B нескольких километрах к западу находится село Январское, которое относится уже к Днепропетровской области.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятии Петровки и Bоскресенки в ДНР
Политика
Минобороны показало кадры из взятой Малиновки. Видео
Политика
Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине Политика, 16:24
«Услышал звук от мотоцикла»: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Воронеж Политика, 16:19
Депутаты одобрили ускорение заведения уголовных дел против иноагентов Политика, 16:09
Зачем Зеленский меняет правительство Украины и послов в ключевых странах Политика, 16:06
«Вкусно — и точка» уволила плюнувшего в бургер сотрудника Общество, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Индийцу не разрешат выступать на КМ по киберспорту с ником «Гитлер» Спорт, 15:56
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
СК завел дело о теракте после удара дронов по Воронежу Политика, 15:49
ЭКСАР запустило новый страховой продукт для банков при экспорте Отрасли, 15:44
ГД продлила эксперимент по исламскому банкингу в России до 2028 года Инвестиции, 15:43
МВД начало проверку после заезда с флагами Азербайджана по Саратову Общество, 15:38
Шесть летних активностей: от кофейных рейвов до палаточных фестивалей Социальная экономика, 15:38
На рынок выпустят токены TRUMP на $820 млн. Что происходит с мемкоином Крипто, 15:36
Шмыгаль написал заявление об увольнении с поста премьера Украины Политика, 15:34