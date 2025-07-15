Минобороны показало видео из взятого под контроль населенного пункта Петровка

Минобороны показало видео из взятой под контроль Петровки

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Минобороны показало кадры из Петровки в ДНР, над которой был установлен контроль. Населенный пункт заняли подразделения группировки «Юг».

Об освобождении Петровки на видео рассказал оператор БПЛА с позывным Зима. «Двигаемся вперед, выполняя задачи. Бывали моменты, что да, доходило до стрелковых боев, но чаще всего противник бежит», — заявил военный.

Петровка расположена к северу от Дзержинска. Севернее находятся Щербиновка и Клебан-Быкское водохранилище.

Кроме того, 15 июля Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Bосток» заняли еще населенный пункт Bоскресенка на западе Донецкой народной республики. B нескольких километрах к западу находится село Январское, которое относится уже к Днепропетровской области.