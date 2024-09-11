Кто станет лидером британских консерваторов после ухода Риши Сунака

После разгромного поражения на парламентских выборах и отставки кабинета Риши Сунака Консервативная партия ищет лидера, который помог бы ей возродиться. Подробнее о том, кто претендует на этот пост, — в материале РБК

Роберт Дженрик (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Почему тори выбирают нового лидера

Британские консерваторы определились с кандидатами на пост лидера, которые смогут выступить со своими программами на партийном съезде, назначенном на конец сентября. Риши Сунак, который сейчас возглавляет партию, 5 июля признал поражение консерваторов на парламентских выборах и объявил о намерении покинуть пост лидера партии.

Консервативная партия была у власти в Великобритании с 2010 года. За 14 лет, в течение которых она располагала большинством в палате общин (нижняя палата парламента), у партии сменилось пять лидеров. 4 июля 2024 года на парламентских выборах абсолютное большинство мест получили лейбористы во главе с Киром Стармером — им отошло 409 мандатов из 650, в то время как консерваторам — только 119. Это на 246 меньше, чем по итогам выборов 2019 года. Таким образом, тори перешли в статус ведущей оппозиционной силы. Согласно данным опроса сервиса YouGov, проведенного среди рядовых членов Консервативной партии, 16% из них считают, что партия потерпела поражение на выборах из-за внутренних склок и разобщенности, 12% — потому что консерваторы не смогли справиться с незаконной иммиграцией, 10% — из-за того, что тори не выполнили свои предвыборные обещания.

Выборы лидера Консервативной партии проходят в несколько этапов. Первые два состоялись 4 и 10 сентября, на них голосовали только члены парламента. Два претендента, получивших наименьшее число голосов, были отсеяны, и теперь прошедшей в полуфинал четверке предстоят выступления с программными речами на съезде консерваторов в Бирмингеме (пройдет с 29 сентября по 2 октября). После этого члены парламента проведут еще два раунда голосования, оставив в финале двух кандидатов. С 10 по 31 октября все члены Консервативной партии — а их порядка 173 тыс. человек — в онлайн-формате выберут из этих двоих нового лидера; его имя объявят 2 ноября.

Как отметило Politico, победителю достанется худшая работа в британской политике — после крупнейшего поражения тори в истории выискивать недостатки в действиях нового лейбористского правительства. Bloomberg пишет, что главе Консервативной партии предстоит еще и свести воедино противоборствующие внутрипартийные течения. Тори сейчас разрываются между тем, чтобы сместиться вправо, перехватив антимигрантскую повестку у крайне правой партии Reform UK Найджела Фараджа, и тем, чтобы остаться на правоцентристских позициях, апеллируя к более широкому кругу избирателей.

Кто вышел в полуфинал выборов

Все четверо кандидатов — члены палаты общин; они указаны в порядке убывания голосов, полученных ими во втором туре голосования 10 сентября.

Роберт Дженрик, 42 года, 33 голоса

Депутат парламента с 2014 года, в правительстве Бориса Джонсона был министром ЖКХ, общин и местного самоуправления (2019–2021 годы), при Сунаке был заместителем министра внутренних дел, отвечавшим за иммиграционные вопросы. Известен жесткой антииммигрантской позицией — считал слишком мягким законопроект Сунака о высылке незаконных мигрантов в Руанду; выступал за то, чтобы у просителей убежища не было юридической возможности (в том числе и через Европейский суд по правам человека) отменить депортацию из Британии. Дженрик также обещает вывести Британию из Европейской конвенции о защите прав человека.

Кеми Баденок, 44 года, 28 голосов

Депутат палаты общин с 2017 года. В кабинете Сунака была министром по вопросам равноправия, министром внешней торговли и министром предпринимательства и торговли. Сейчас занимает пост теневого министра ЖКХ, общин и местного самоуправления. Это второй раз, когда она выдвигается на пост главы партии, — первая попытка была в 2022 году, в итоге Баденок проиграла Сунаку. Politico характеризует ее как ярую сторонницу свободного рынка и свободы слова, которая строит свою кампанию на том, чтобы говорить «тяжелую правду».

Джеймс Клеверли, 55 лет, 21 голос

Член парламента с 2015 года, занимал посты в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака — был министром образования, возглавлял МИД и МВД; в теневом правительстве получил должность министра внутренних дел. Politico называет его Мистер Единство, поскольку Клеверли ратует за объединение фракций тори. Он считает, что надо давать избирателям меньше обещаний, но выполнять каждое из них. Дружит с Джонсоном еще с тех пор, как тот был мэром Лондона (2008–2016 годы).

Том Тугендхат, 51 год, 21 голос

В палате общин с 2015 года; с 2017 года возглавлял парламентский комитет по иностранным делам. До политической карьеры состоял в резерве британских сухопутных войск и участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. Занимает жесткую позицию по Китаю и России. Претендовал на пост лидера партии в 2022 году, но уступил Лиз Трасс, которая в итоге продержалась во главе партии меньше двух месяцев. Politico обращает внимание, что в своей кампании Тугендхат использует центристскую риторику Дэвида Кэмерона (был премьером с 2010 по 2016 год, ушел в отставку после того, как британцы проголосовали за Brexit на объявленном им референдуме) и перенимает некоторые идеи Кира Стармера.

Опубликованный в начале сентября опрос ConservativeHome показал, что рядовые члены партии наиболее симпатизируют Кеми Баденок как лидеру — у нее 34%. Потом идут Роберт Дженрик (18%), Том Тугендхат (13%) и Джеймс Клеверли (11%). Так что, если она выйдет в онлайн-финал, ее победа, скорее всего, будет предрешена.