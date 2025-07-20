Кондолиза Райс заявила о поворотном моменте в украинском конфликте
Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней является поворотным моментом в конфликте, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, передает The Hill.
Трамп 14 июля пригрозил ввести через 50 дней стопроцентные вторичные пошлины против России и её торговых партнёров, если не будет прогресса в переговорах по прекращению боевых действий.
«Думаю, лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: [президента России] Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймёт, что дальше идти нельзя», — заявила она.
В Кремле заявили, что изучат «серьёзные» заявления Трампа и подчеркнули, что Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал он, Россия не намерена отказываться от поставленных целей.
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