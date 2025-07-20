Кондолиза Райс заявила о поворотном моменте в украинском конфликте

Ультиматум Трампа — это поворотный момент в конфликте, поскольку он демонстрирует Украине, что Европа и США пришли к единому мнению о необходимости остановить Россию, считает экс-госсекретарь

Кондолиза Райс (Фото: Zuma / ТАСС)

Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней является поворотным моментом в конфликте, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, передает The Hill.

Трамп 14 июля пригрозил ввести через 50 дней стопроцентные вторичные пошлины против России и её торговых партнёров, если не будет прогресса в переговорах по прекращению боевых действий.

«Думаю, лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: [президента России] Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймёт, что дальше идти нельзя», — заявила она.

В Кремле заявили, что изучат «серьёзные» заявления Трампа и подчеркнули, что Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал он, Россия не намерена отказываться от поставленных целей.