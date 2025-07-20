 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США сохранят большинство контрактов со SpaceX после ссоры Трампа и Маска

WSJ: США сохранят большинство контрактов со SpaceX после ссоры Трампа и Маска
Администрация США провела проверку, но она показала, что большинство контрактов расторгнуть нельзя из-за их критического значения для Пентагона и NASA. Также подтвердилось доминирование SpaceX в пусках ракет и спутниковой связи

Через несколько дней после того как президент США Дональд Трамп поднял вопрос о разрыве контрактов компаний Илона Маска с правительством, администрация инициировала проверку договоренностей, заключенных со SpaceX, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум в начале июня попросил Минобороны, NASA и другие ведомства заполнить таблицу со всеми контрактами SpaceX. Помимо стоимости, там нужно было указать, способны ли конкурирующие компании выполнить ту же работу более эффективно.

Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом
Политика
Илон Маск

Служба пыталась выявить случаи неэффективного расходования средств, пишет издание. В итоге в администрации пришли к выводу, что не могут расторгнуть большинство контрактов, так как они имеют критическое значение для Пентагона и NASA. Кроме того, проверка показала, что SpaceX занимает ведущее положение в сфере запуска ракет и предоставления услуг спутниковой интернет-связи.

Пока продолжалась проверка, президент SpaceX Гвинн Шотвелл провела несколько встреч с представителями Белого дома, пишет WSJ. Проверки на тот момент еще продолжались.

Маск был одним из ключевых соратников Трампа и крупным спонcором его предвыборной кампании. Вскоре после того, как предприниматель ушел с госслужбы в конце весны, он поссорился с республиканцем из-за налогового законопроекта. Маск резко критиковал этот документ, в итоге он был принят.

В ответ на принятие «Большого и прекрасного билля» Маск создал собственную политическую партию «Америка». Ее целью которой он назвал получение нескольких мест в конгрессе, чтобы обеспечивать решающие голоса по спорным законопроектам.

Маск — богатейший человек в мире. Forbes по состоянию на 20 июля оценивает его капитал в $413,2 млрд.

Несмотря на ссору Трампа и Маска компании предпринимателя продолжили получать госконтракты. Так, в начале июля стало известно, что таковой достался xAI, занимающейся искусственным интеллектом. Контракт на сумму до $200 млн заключен с Министерством обороны США. Он достался самой xAI, а также трем другим крупным технологическим компаниям — Anthropic, Google и OpenAI.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Илон Маск SpaceX госконтракты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом
Политика
xAI заключила контракт с Министерством обороны США
Технологии и медиа
В США заявили, что Grok ссылается на Маска в чувствительных вопросах
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Титульный бой Пакьяо и Барриоса завершился вничью Спорт, 07:58
США сохранят большинство контрактов со SpaceX после ссоры Трампа и Маска Политика, 07:44
В Госдуме напомнили об индексации пенсий военным пенсионерам Политика, 07:37
Над Россией за ночь сбили 93 дрона Политика, 07:18
Сын Цзю второй раз проиграл американцу в бою за чемпионский титул WBC Спорт, 06:54
Над Тульской областью уничтожили восемь БПЛА Политика, 06:49
Обеспеченные россияне — о навыках, не хватающих для работы. Инфографика Экономика, 06:40
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
СБУ объявила Баскова в розыск Политика, 06:35
За растрату при сооружении фортификаций под Белгородом арестовали троих Политика, 06:23
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в озеро на Алтае Общество, 06:04
Экс-глава СДПГ объяснил частые поездки в Россию «волнующими вопросами» Политика, 05:47
Как выглядят пляж, отели, магазины и закат на курорте в КНДР. Видео Политика, 05:36
WSJ узнала об изменении в графике поставок оружия США ради Украины Политика, 05:22
Все перенаправленные из Москвы рейсы примет аэропорт Пулково Политика, 04:54