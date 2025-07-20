США сохранят большинство контрактов со SpaceX после ссоры Трампа и Маска

Администрация США провела проверку, но она показала, что большинство контрактов расторгнуть нельзя из-за их критического значения для Пентагона и NASA. Также подтвердилось доминирование SpaceX в пусках ракет и спутниковой связи

Через несколько дней после того как президент США Дональд Трамп поднял вопрос о разрыве контрактов компаний Илона Маска с правительством, администрация инициировала проверку договоренностей, заключенных со SpaceX, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум в начале июня попросил Минобороны, NASA и другие ведомства заполнить таблицу со всеми контрактами SpaceX. Помимо стоимости, там нужно было указать, способны ли конкурирующие компании выполнить ту же работу более эффективно.

Служба пыталась выявить случаи неэффективного расходования средств, пишет издание. В итоге в администрации пришли к выводу, что не могут расторгнуть большинство контрактов, так как они имеют критическое значение для Пентагона и NASA. Кроме того, проверка показала, что SpaceX занимает ведущее положение в сфере запуска ракет и предоставления услуг спутниковой интернет-связи.

Пока продолжалась проверка, президент SpaceX Гвинн Шотвелл провела несколько встреч с представителями Белого дома, пишет WSJ. Проверки на тот момент еще продолжались.

Маск был одним из ключевых соратников Трампа и крупным спонcором его предвыборной кампании. Вскоре после того, как предприниматель ушел с госслужбы в конце весны, он поссорился с республиканцем из-за налогового законопроекта. Маск резко критиковал этот документ, в итоге он был принят.

В ответ на принятие «Большого и прекрасного билля» Маск создал собственную политическую партию «Америка». Ее целью которой он назвал получение нескольких мест в конгрессе, чтобы обеспечивать решающие голоса по спорным законопроектам.

Маск — богатейший человек в мире. Forbes по состоянию на 20 июля оценивает его капитал в $413,2 млрд.

Несмотря на ссору Трампа и Маска компании предпринимателя продолжили получать госконтракты. Так, в начале июля стало известно, что таковой достался xAI, занимающейся искусственным интеллектом. Контракт на сумму до $200 млн заключен с Министерством обороны США. Он достался самой xAI, а также трем другим крупным технологическим компаниям — Anthropic, Google и OpenAI.