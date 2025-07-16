Джонсон: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом и не отвечает не СМС

Илон Маск (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск сменил номер мобильного телефона и перестал отвечать на сообщения спикера палаты представителей после критики президентского законопроекта. Об этом заявил сам спикер Майк Джонсон в подкасте «Pod Force One», передает New York Post.

Конгрессмен отметил, что миллиардер передает ему сообщения через третьих лиц.

«В общем-то, он знал, чем мы занимаемся, и мы об этом говорили. Он же месяцами знал, что мы работаем [над законопроектом], и я держал его в курсе. Возможно, результат не полностью оправдал его ожидания с точки зрения, например, ситуации с электромобилями, мандатами Байдена и всем прочим», — предположил спикер.

Маск критиковал налоговый законопроект, который предложил Трамп. «Извините, я больше не могу это терпеть», — написал в июне предприниматель в X, назвав проект возмутительной и «отвратительной мерзостью». Он пообещал, что создаст свою партию в ответ на принятие законопроекта, которая будет конкурировать как с демократами, так и с республиканцами.