В Белом доме сообщили о возможном увольнении главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп, вероятно, скоро уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, передает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее об этом же сообщила в X конгрессвумен Анна Паулина Луна со ссылкой на «очень серьезный» источник.
Американские законодатели поддержали отставку главы ФРС, но Трамп еще не принял окончательного решения и может передумать, сообщил Bloomberg анонимный чиновник. Как пишет агентство, смена главы регулятора с большой вероятностью вызовет потрясение на финансовых рынках и приведет к серьезному юридическому разбирательству.
Позднее в ответ на вопрос о возможном увольнении Пауэлла Трамп заявил, что администрация США «ничего не планирует делать». Когда у главы государства уточнили, исключает ли он полностью увольнение главы ФРС, он добавил, что «это крайне маловероятно, если только тому не придется уйти» из-за «мошенничества».
Трамп в июне пообещал «очень скоро» принять решение о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Скотт Бессент. В Белом доме это опровергли, а сам он заявил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне».
Список претендентов на пост главы ФРС в целом небольшой, отмечал Bloomberg. Кроме Бессента, по данным агентства, в него также входит бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш.
Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критикует его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. По итогам последнего заседания, состоявшегося в июне, она была сохранена на уровне 4,25–4,5% годовых.
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