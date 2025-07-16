В Белом доме сообщили о возможном увольнении главы ФРС США

Трамп не принял окончательного решения, но отставку Пауэлла поддержали законодатели, пишет Bloomberg. Сам Трамп допустил, что главе ФРС «придется уйти» из-за «мошенничества»

Джером Пауэлл (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, вероятно, скоро уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, передает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее об этом же сообщила в X конгрессвумен Анна Паулина Луна со ссылкой на «очень серьезный» источник.

Американские законодатели поддержали отставку главы ФРС, но Трамп еще не принял окончательного решения и может передумать, сообщил Bloomberg анонимный чиновник. Как пишет агентство, смена главы регулятора с большой вероятностью вызовет потрясение на финансовых рынках и приведет к серьезному юридическому разбирательству.

Позднее в ответ на вопрос о возможном увольнении Пауэлла Трамп заявил, что администрация США «ничего не планирует делать». Когда у главы государства уточнили, исключает ли он полностью увольнение главы ФРС, он добавил, что «это крайне маловероятно, если только тому не придется уйти» из-за «мошенничества».

Трамп в июне пообещал «очень скоро» принять решение о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Скотт Бессент. В Белом доме это опровергли, а сам он заявил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне».

Список претендентов на пост главы ФРС в целом небольшой, отмечал Bloomberg. Кроме Бессента, по данным агентства, в него также входит бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш.

Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критикует его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. По итогам последнего заседания, состоявшегося в июне, она была сохранена на уровне 4,25–4,5% годовых.