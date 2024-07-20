Лукашенко призвал привлечь «политзаключенных» к уборке после урагана

По словам белорусского президента, к работам нужно привлекать горожан и «особенно этих дармоедов». В стране более 20 тыс. «сидельцев», уточнил президент Белоруссии

К ликвидации последствий урагана, прошедшего в Белоруссии, следует привлечь заключенных, в том числе «так называемых политзаключенных». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном соответствующим мероприятиям, видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — сказал он.

По словам белорусского президента, к работам нужно привлекать горожан и «особенно этих дармоедов».

Лукашенко сравнил ураган с «войной, только без стрельбы». «Поэтому все должны прежде, чем затиктокаться там и чего-то в интернете писнуть — иди возьми топор, пилу, и помоги что-то, а потом критикуй», — добавил президент Белоруссии.

Ураган обрушился на Белоруссию в середине июля. По всей стране прошел грозовой фронт, скорость ветра достигала 30 м/с.

Порывы срывали со зданий крыши, валили деревья, обрывали провода.Сильнее других регионов пострадала Гомельская область, а город Мозырь с населением больше 100 тыс. человек на несколько дней лишился водоснабжения и электричества, оно пропадало и в других населенных пунктах.

Из-за непогоды в республике погибли шесть человек, в том числе два ребенка, еще несколько жителей получили травмы.

Лукашенко ранее раскритиковал работу местных властей по борьбе с последствиями урагана. Он отметил, что те не провели ее должным образом. Президент рассказал, что из-за отсутствия «адекватной», «быстрой, четкой, военной» реакции на стихию в первые часы и дни «начал колошматить губернаторов» и других представителей власти.

Глава государства посетовал, что белорусы «до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано», и рассказал, что есть такие граждане, которые будут всегда недовольны и не помогают коммунальщикам: «Это мои претензии как президента к людям. Но ведь если в целом посмотреть, есть масса недостатков», — сказал он.