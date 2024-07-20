Бывшего заместителя Жириновского обвинили во взятках техникой Apple

Абельцев, которого обвинили в торговле должностями в Госдуме, обещал помочь члену Федерального комитета по борьбе с коррупцией снять судимость и устроиться помощником депутата. Взамен он потребовал iPhone, MacBook Pro и ₽10 млн

Сергей Абельцев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Показания на бывшего депутата Госдумы и экс-помощника покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Сергея Абельцева, которого накануне арестовали за мошенничество, дал заместитель председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Сергей Алюшников, сообщает «Коммерсантъ».

Комитет создан в 2003 году при поддержке Госдумы, среди его задач на сайте организации перечислены защита прав и интересов граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, «народный контроль над объективностью цен», «отстаивание единства и целостности» России и др.

В 2019 году Мосгорсуд приговорил Алюшникова к году лишения свободы за мошенничество. Как говорилось в решении суда, он, притворяясь полковником ФСБ, пообещал вернуть на работу бывшего сотрудника ВТБ за 500 тыс. руб. Последний обратился в настоящую спецслужбу, после чего Алюшникова задержали.

Отбыв срок, он захотел добиться снятия судимости и устроиться помощником депутата Госдумы, о чем узнал Абельцев. Он пообещал помочь Алюшникову, заявив, что поддерживает связь со многими парламентариями. За свои услуги Абельцев потребовал продукцию Apple, в том числе iPhone 14 Pro Max и iPhone 13, iPad Pro 12,9 и MacBook Pro 14 за 1,2 млн руб., а также 10 млн руб. «Куклу», имитировавшую деньги, экс-депутат получил 16 июля на парковке у гостиницы «Националь» в Москве.

О задержании Абельцева стало известно два дня спустя, а 19 июля Замоскворецкий суд арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В суде рассказали, что подозреваемый «сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов», благодаря которым обещал «за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве» в Госдуму.

Абельцев признал вину, но не в полном объеме, пишет газета.

Абельцев стал помощником Жириновского в 1991 году, а в следующем — членом высшего совета ЛДПР и заместителем председателя партии. В 2011-м он перестал быть депутатом Госдумы, но остался в партии и был помощником Жириновского до смерти последнего в апреле 2022 года. Затем по ноябрь 2023 года Абельцев был помощником первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. 18 июля в ЛДПР сообщили, что Абельцев «давно в жизни партии не участвует».