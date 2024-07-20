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Военная операция на Украине ,  
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На Украине задержали 30 чиновников за хищение выделенных ВСУ средств

Сюжет
Военная операция на Украине
Силовики провели 70 обысков по всей Украине. Задержаны десятки чиновников, которым вменяют растрату и присвоение средств при закупках для оборонных нужд. По данным следствия, 15 из них входили в организованные преступные группы

Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

МВД Украины сообщило о масштабной операции, в рамках которой по всей стране задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ.

В операции участвовали сотрудники офиса генпрокурора, Госбюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и других силовых ведомств, ее проводили при содействии руководства Минобороны и ВСУ, сообщает МВД.

Силовики провели 70 обысков. По данным следователей, к хищениям средств оказались причастны служащие квартирно-эксплуатационных управлений почти во всех регионах Украины. 15 подозреваемых входили в организованные преступные группы, в их числе — чиновники из Николаевской, Днепропетровской, Житомирской областей, Прикарпатья, а также из Харькова, Львова и Кропивницкого. Общий ущерб государству составил более 138 млн грн (около $3,3 млн, или более 291 млн руб.).

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Задержанным вменили растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны и при проведении строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление служебным положением, халатное отношение к военной службе, создание, руководство преступной организацией и участие в ней.

Как пишет издание «Фокус», один из подозреваемых — начальник квартирно-эксплуатационного отдела одного из хозяйственных подразделений ВСУ во Львовской области, который купил квартиру стоимостью 4 млн грн (8 млн руб.) и внедорожник премиум-класса для дочери, оформленные с нарушениями законодательства.

Bloomberg отмечает, что обвинения во взяточничестве и растратах в адрес украинских чиновников беспокоят союзников Киева, в том числе США, которые с февраля 2022 года предоставили Украине десятки миллиардов долларов финансовой и военной помощи. Прошлым летом президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
чиновники хищения обыски Украина коррупция ОПГ
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