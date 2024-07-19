Лукашенко рассказал, за что «колошматил» губернаторов

В Белоруссии продолжают устранять последствия мощного урагана, в котором погибли четыре человека. Лукашенко сравнил произошедшее с войной и посетовал, что у власти есть недоработки

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Власти регионов Белоруссии должным образом не провели ликвидацию последствий урагана, за что подверглись острой критике, заявил президент Александр Лукашенко на селекторном совещании.

«Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других», — сказал он.

Не везде во время ликвидации последствий наладили достаточное взаимодействие между разными структурами, а вместо оперативных действий в некоторых местах начали объявлять тендеры на работы, рассказал президенту глава Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов.

Лукашенко посетовал, что белорусы «до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано», и рассказал, что есть такие граждане, которые будут всегда недовольны и не помогают коммунальщикам: «Это мои претензии как президента к людям. Но ведь если в целом посмотреть, есть масса недостатков. Это наша болезнь: бравурные доклады — вот там хорошо, там хорошо. Зачем вы мне врете? Я же перепроверю, вы это знаете».

«Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?» — добавил Лукашенко.

Мощный ураган с грозами прошел в Белоруссии в конце прошлой недели. Больше остальных пострадала Гомельская область, а город Мозырь с населением больше 100 тыс. человек на несколько дней лишился водоснабжения и электричества. Порывы ветра были настолько сильными, что срывали со зданий крыши, валили деревья, обрывали провода. Погибли два ребенка и двое взрослых, травмы получили четыре несовершеннолетних и один взрослый.