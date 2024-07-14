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В Белоруссии при падении дерева из-за порыва ветра погибла девушка

Девушка погибла в результате падения дерева из-за сильного ветра в районе Цнянского водохранилища в Белоруссии, сообщает пресс-служба Минздрава республики в телеграм-канале.

Из-за непогоды пострадали минимум шесть человек. В частности, в Ждановичах в результате падения дерева пострадал ребенок, его доставили в республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии.

В Минске ранения из-за падения стекла от порыва ветра рядом с заводом «Горизонт» получили 24-летний молодой человек и подросток, их также доставили в больницу. На другого жителя белорусской столицы упала кирпичная стена, у него зафиксировали травму грудной клетки и живота, переломы костей и черепно-мозговую травму средней степени тяжести

По всей стране ранее прошел грозовой фронт, ветер усилился до 30 м/с. В некоторых населенных пунктах отключилось электричество, энергетики устраняют неполадки в столице и области, сообщает «Минскэнерго».

Всего ремонтные бригады направили в 152 населенных пунктах региона. В восстановлении электроснабжения задействовано 49 бригад и 53 единицы спецтехники.

Женщина погибла во время непогоды в Петербурге
Общество
Фото:МЧС России

В начале июля по Санкт-Петербургу прошел атмосферный фронт с ливнями, грозой и усилением ветра. В результате непогоды погибла женщина — на нее упало дерево. Пострадали еще одна девушка и ребенок, повреждения получили десять автомобилей. На юго-востоке города, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков, из-за порыва ветра упал башенный кран.

Теги
Белоруссия Минздрав непогода
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