В Думе предложили запретить росгвардейцам размещать в СМИ данные о себе
Личному составу войск Росгвардии могут запретить размещать в СМИ и интернете информацию о себе, сослуживцах, в том числе уволенных, и членах их семей, говорится в поправках к третьему чтению законопроекта, позволяющиего заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии.
Речь идет о материалах, в том числе о фотографиях и видео, благодаря которым можно установить местонахождение этих лиц, их принадлежность к войскам нацгвардии, и информацию о служебной деятельности «за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами».
Один из авторов поправок — глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В своем Telegram Хинштейн написал, что запрет на размещение информации о себе и сослуживцах прописан в законе «О статусе военнослужащего», он распространяется и на тех, кто проходит службу в Росгвардии. «А вот к другой части росгвардейцев — тех, кто имеет спецзвания полиции (например, ОМОН или СОБР) — эта обязанность не относится», — отметил он и добавил, что поправка призвана устранить «эти двойные подходы».
Хинштейн уточнил, что ограничения не затронут пресс-службы и «всего, что связано с официальной работой» Росгвардии.
Накануне нижняя палата парламента приняла в трех чтениях закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. О необходимости такой меры говорил глава ведомства Виктор Золотов через несколько дней после попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.