В Госдуме предложили запретить росгвардейцам размещать в СМИ и интернете данные о себе

В Думе предложили запретить росгвардейцам размещать в СМИ данные о себе

Если депутаты одобрят поправки, бойцы Росгвардии не смогут публиковать данные о себе, других военнослужащих, в том числе уволенных, которые позволят установить их местонахождение

Личному составу войск Росгвардии могут запретить размещать в СМИ и интернете информацию о себе, сослуживцах, в том числе уволенных, и членах их семей, говорится в поправках к третьему чтению законопроекта, позволяющиего заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии.

Речь идет о материалах, в том числе о фотографиях и видео, благодаря которым можно установить местонахождение этих лиц, их принадлежность к войскам нацгвардии, и информацию о служебной деятельности «за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами».

Один из авторов поправок — глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В своем Telegram Хинштейн написал, что запрет на размещение информации о себе и сослуживцах прописан в законе «О статусе военнослужащего», он распространяется и на тех, кто проходит службу в Росгвардии. «А вот к другой части росгвардейцев — тех, кто имеет спецзвания полиции (например, ОМОН или СОБР) — эта обязанность не относится», — отметил он и добавил, что поправка призвана устранить «эти двойные подходы».

Хинштейн уточнил, что ограничения не затронут пресс-службы и «всего, что связано с официальной работой» Росгвардии.

Накануне нижняя палата парламента приняла в трех чтениях закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. О необходимости такой меры говорил глава ведомства Виктор Золотов через несколько дней после попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.