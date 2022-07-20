Посол Китая в США выступил за переговоры Москвы и Вашингтона по Украине
Китай призывает к возобновлению мирных переговоров по Украине и при этом считает, что в них, кроме Киева и Москвы, должны участвовать США, а также остальные страны НАТО. Об этом заявил посол Китая в США Цинь Ган, выступая на форуме по вопросам безопасности Аспенского института.
«К чему призывает Китай, так это к немедленному прекращению огня, возобновлению мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, [переговоры] должны проводиться между Россией и США, и их союзниками по НАТО», — заявил посол. По его мнению, только так можно восстановить мир и безопасность в Европе.
При этом он подчеркнул, что Пекин придерживается точки зрения о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. «Устав ООН должен соблюдаться. К законным интересам в сфере безопасности всех стран нужно относиться серьезно», — добавил Ган. Он также заявил о необходимости поддержания всех усилий мирного разрешения кризиса на Украине.
На прошлой неделе представитель российского президента Дмитрий Песков заявлял, что пока речь о возобновлении переговоров Москвы и Киева не идет. Президент Владимир Путин в свою очередь утверждал, что Россия не отказывается от продолжения попыток мирного урегулирования: «Мы не отказываемся от мирных переговоров [с Украиной], но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться».
Мирные переговоры России и Украины начались вскоре после старта российской операции. Стороны провели несколько очных раундов, в том числе в Стамбуле, а также видеоконференций, обменялись своими предложениями по условиям разрешения кризиса.
Однако в конце мая переговорный процесс застопорился. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что инициатива по замораживанию переговоров исходила от Киева, такого же мнения придерживаются в Кремле. Власти Украины в свою очередь заявляли, что на ход переговоров повлияли события в Буче.
13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Киева: возврат утраченных территорий и полное восстановление суверенитета на востоке и юге страны.