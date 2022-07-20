КС ограничил время расследований после истечения срока давности

Подход, при котором прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого, противоречит конституционным предписаниям, считает КС

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Конституционный суд постановил, что бессрочное расследование уголовного дела, по которому истек срок давности, может быть прекращено, даже если с этим не согласны подозреваемый или обвиняемый, говорится в сообщении КС.

Как отмечает инстанция, для прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности по нереабилитирующему основанию нужно согласие подозреваемого или обвиняемого, так как продолжение производства направлено на «защиту их прав, устранение сомнений в их виновности и правильную юридическую оценку деяния». Вместе с тем, указывает КС, закон не закрепляет предельного срока расследования уголовных дел. Таким образом, человек, не считающий себя виновным, вынужден выбирать между неограниченным по времени продолжением своего же уголовного преследования и прекращением дела по нереабилитирующему основанию.

«Данный подход вступает в противоречие с конституционными предписаниями, и нормы не соответствуют Конституции», — считает КС. В постановлении говорится, что до внесения изменений в законодательство такие дела не могут расследоваться более одного года с момента истечения срока давности. Если спустя 12 месяцев дело не передадут в суд, его нужно прекратить.

В постановлении КС отмечается, что «никто не должен находиться под угрозой применения уголовной ответственности неограниченное нормативными пределами время» за редкими исключениями, которые обусловлены тяжестью и направленностью совершенного деяния.

Поводом для проверки конституционности норм Уголовно-процессуального кодекса стала жалоба бизнесмена Вячеслава Рудникова, КС принял ее к рассмотрению в мае. В 2010 году он стал фигурантом дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденного по заявлению гражданина Нигерии — тот жаловался, что ему нанесли ущерб как акционеру строительной фирмы.

В 2020 году срок давности привлечения Рудникова к ответственности истек. Бизнесмен подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, но следствие отказалось. Бизнесмен оспорил это в суде, но инстанция пришла к выводу, что прекратить дело нельзя, если против этого возражает обвиняемый. Рудников счел, что такая трактовка противоречит норме закона о недопустимости уголовного преследования после истечения сроков давности.