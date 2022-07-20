Путин попросил Шувалова «найти десятку миллиардов» для белорусских школ

Помочь с проектом по оснащению белорусских школ попросил Путина разработчик робототехнических комплексов из Петербурга. Президент обещал поговорить с коллегами, в том числе обсудить вариант выделения средств из «союзного бюджета»

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Президент России Владимир Путин попросил главу госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова «найти десятку миллиардов рублей» для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами. Об этом он заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс».

На форуме выступил основатель петербургской компании «Роббо» Павел Фролов. Он попросил президента помочь с проектом по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил Путина посодействовать в экспорте технологий, в частности в оснащении белорусских школ.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 млрд руб., и нужны гарантии правительства», — сказал Фролов. Он добавил, что хотел бы оснастить «роббо-классами» все российские школы и культурные центры за границей по линии Россотрудничества и Министерства иностранных дел.

«То, что вы предлагаете, безусловно, очень важно», — ответил Путин, поручив главе АСИ Светлане Чупшевой и спецпредставителю президента по цифровизации Дмитрию Пескову помочь в реализации этой инициативы.

Президент также обратился в главе ВЭБа Игорю Шувалову, который присутствовал на сессии. «Игорь Иванович, что такое 9 млрд? У Игоря Ивановича активы банка 4 трлн 600 млрд руб. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим?!» — сказал Путин.

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Он добавил, что Белоруссии «обязательно надо помочь», это «близкое нам, союзное государство». «Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть там денег», — обещал президент.

В апреле правительство запустило федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на площадках вузов в регионах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях санкций Россия должна «в кратчайшие сроки» достичь технологической независимости, «которая базируется на крепкой и диверсифицированной промышленности». «У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями», — сказал он.

Премьер отметил, что на эти задачи в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие» в течение трех лет планируется потратить более 36 млрд руб. Программа была утверждена в марте 2019 года.