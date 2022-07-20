Лидер «Ночных волков» сообщил об обысках в домах членов клуба в Европе

Об обысках Залдастанов заявил на фоне сообщений о том, что ЕС готовит санкции против него и «Ночных волков». По словам лидера байк-клуба, были «даже аресты», а некоторые участники получали «завуалированные угрозы»

Александр Залдастанов (Хирург) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В домах у ряда участников «Ночных волков» за границей начали проводить обыски, сообщил на странице во «ВКонтакте» лидер байкерского клуба Александр Залдастанов (Хирург). Так он отреагировал на сообщения, что Евросоюз может ввести санкции против «Ночных волков» и некоторых членов клуба.

«Новость о новых санкциях против «Ночных волков» застала нас в Севастополе во время подготовки байк-шоу. <...> Несколько дней назад во многих домах «Ночных волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее», — написал Залдастанов.

По словам лидера клуба, запретить «Ночных волков» «не удастся», а для него самого санкции Евросоюза «не имеют никакого значения».

Как сообщил РБК пресс-секретарь «Ночных волков» Александр Бульдог, с обысками члены мотоклуба сталкиваются с начала спецоперации, а проводятся они в Словакии, Чехии, Германии и Польше. «Где-то людей вызывали на допросы, к кому-то приходили домой с допросами из-за связи с мотоклубом, с Россией. Мотоклуб «Ночные волки» в Европе уже с 2014 года под пристальным вниманием спецслужб. Это началось еще с нашего пробега «Дороги Победы», — сказал Бульдог.

РБК направил запросы в пресс-службы полиции Германии, Чехии, Словакии и Польши.

С конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций и готовит седьмой. В проект новых ограничительных мер включили и Залдастанова. Он «обвиняется в активной поддержке российской государственной пропаганды, публичное отрицание права Украины на государственность и призывах к «денацификации», а также «деукраинизации» страны», пишет EUobserver.

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Помимо Залдастанова в проект новых санкций внесли трех его заместителей, среди которых гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек. Если ограничения одобрят, Братислава должна будет заморозить его активы и запретить ему пересекать границу Словакии с другими странами ЕС. Также под санкции может попасть и сам байкерский клуб — тогда «Ночным волкам» запретят въезжать в Европу.