Курский губернатор объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной
Вооруженные силы России начали выполнять боевые задачи на границе Глушковского района Курской области с Сумской областью Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал он и попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее Telegram-канал «Курский Бомондъ» опубликовал кадры пожара и видео, на котором слышен взрыв, и уточнил, что инцидент произошел в микрорайоне Волокно в Курске.
Администрация Курской области сообщила о пожаре на площади 200 кв.м на предприятии в поселке Ворошнево, что в 3,5 км от микрорайона. «Пожар в пригороде Курска не связан с ситуацией на границе», — отметили власти.
С тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине, населенные пункты в Курской области не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ, заявлял губернатор. В регионе ввели высокий уровень террористической опасности.
Накануне он сообщил о минометном обстреле поселка Тёткино в Глушковском районе. По его словам, власти зафиксировали более 20 прилетов снарядов. Несколько домов получили повреждения, пострадавших среди мирных жителей не было.
В начале июля российские военные уже вели огонь в Глушковском районе, рядом с Тёткино по целям на Украине, сообщало правительство региона. Позже власти области анонсировали появление батальона материально-технического обеспечения «Сейм», который, по их версии, будет подвозить горючее, боеприпасы, продовольствие и прочее военным на передовой.