Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
TMZ узнал о свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Общество, 22:57
Зеленский объяснил увольнение глав СБУ и ГП связями силовиков с Россией Политика, 22:55
Кандидаты на пост премьера Британии отказались брать на работу Джонсона Политика, 22:46
Курский губернатор объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной Политика, 22:40
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 22:28
Гол бывшего игрока помешал тренеру «Динамо» выиграть первый матч в РПЛ Спорт, 22:10
Захарова указала Боррелю на эффект от санкций против России для ЕС Политика, 22:06
В Минобороны Белоруссии заявили о частых полетах беспилотников у границы Политика, 22:03
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский уволил главу СБУ за ненадлежащее исполнение обязанностей Политика, 21:59
Найдены семь из восьми членов экипажа разбившегося в Греции Ан-12 Общество, 21:35
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 21:33
Госдеп заявил о возможности Абу-Даби и Эр-Рияда нарастить добычу нефти Экономика, 21:19
Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой Политика, 21:08
Пляж в Фукусиме открылся спустя 11 лет после аварии на АЭС Общество, 21:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной

Курский губернатор объяснил звуки выстрелов началом военных действий на границе с Украиной

Вооруженные силы России начали выполнять боевые задачи на границе Глушковского района Курской области с Сумской областью Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы», — написал он и попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее Telegram-канал «Курский Бомондъ» опубликовал кадры пожара и видео, на котором слышен взрыв, и уточнил, что инцидент произошел в микрорайоне Волокно в Курске.

Администрация Курской области сообщила о пожаре на площади 200 кв.м на предприятии в поселке Ворошнево, что в 3,5 км от микрорайона. «Пожар в пригороде Курска не связан с ситуацией на границе», — отметили власти.

Курский губернатор обвинил ВСУ в обстреле приграничного поселка
Политика
Фото:РИА Новости

С тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине, населенные пункты в Курской области не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ, заявлял губернатор. В регионе ввели высокий уровень террористической опасности.

Накануне он сообщил о минометном обстреле поселка Тёткино в Глушковском районе. По его словам, власти зафиксировали более 20 прилетов снарядов. Несколько домов получили повреждения, пострадавших среди мирных жителей не было.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно
Исследования
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи

В начале июля российские военные уже вели огонь в Глушковском районе, рядом с Тёткино по целям на Украине, сообщало правительство региона. Позже власти области анонсировали появление батальона материально-технического обеспечения «Сейм», который, по их версии, будет подвозить горючее, боеприпасы, продовольствие и прочее военным на передовой.

Теги
Роман Старовойт Курская область Сумская область Украина выстрелы
Материалы по теме
Курский губернатор обвинил ВСУ в обстреле приграничного поселка
Политика
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Политика
Курский губернатор сообщил о повреждениях в попавших под обстрел селах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter