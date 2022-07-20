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Военная операция на Украине ,  
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Глава Крыма сообщил об отправке 1200 добровольцев на Украину

Из Крыма в зону военных действий, на Украину, отправились более 1200 добровольцев, сообщил глава республики. Регион помог собрать «крымский батальон»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Украину из Крыма в качестве добровольцев для участия в военных действий выехали более 1200 человек, в том числе и представители казачества, рассказал в интервью РБК глава Крыма Сергей Аксенов.

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Сергей Аксенов

«Что крымчане могут с точки зрения поддержки вооруженных сил сделать, все делается. Уговаривать никого не нужно. У нас есть единое мнение по поводу поддержки президента и целей проведения специальной военной операции. Некоторые добровольцы прямо через военкомат приходили. Представителей казачества нашего собрали», — сообщил Аксенов.

Аксенов рассказал о существовании «крымского батальона», которому республика оказывает помощь. «Мы полностью экипировали крымский батальон, помогали деньгами и не только. Направляем средства защиты, средства связи, средства разведки на передовую», — сказал он.

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Фото:Sarah Pysher / dvidshub.net

По словам Аксенова, о начале военных действий он узнал через пять минут после старта операции. «То есть как только войска двинулись, мне сразу позвонили», — объяснил он. Решение начать военные действия Аксенов называет «единственно правильным», объясняя это тем, что в республике к этому моменту уже ожидали удара со стороны Украины. «Это был секрет Полишинеля, никто же не сомневался в том, что готовилось нападение. И если бы Украина сначала пошла на Донбасс, то потом сразу на Крым... Уже было понятно, что на нас в ближайшие месяцы нападут, как уже один раз было в 1941 году, поэтому зачем испытывать судьбу?» — сказал Аксенов.

Основную цель военных действий Аксенов сформулировал как «защиту национальных интересов России». «Русский мир возвращается в исторические границы. Это всегда была Россия. Большевики искусственно в 1930-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня», — объясняет он свою позицию. После же того, как цель будет выполнена, «дальше будет проведение референдумов, все получат возможность выразить свое мнение», говорит глава Крыма.

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Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда на референдуме за отделение от Украины проголосовали 96% местных жителей.

16 июля представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал полуостров «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины и пригрозил использовать против целей в Крыму американские РСЗО HIMARS.

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Фото:kozhemiakoofficial / Telegram

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Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Крым Сергей Аксенов Украина Военная операция на Украине казаки
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