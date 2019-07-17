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Выборы на Украине ,  
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Получит ли Зеленский правительство: сценарии для выборов Верховной рады И придется ли ему ради этого заключать союз с Тимошенко или Порошенко
Сможет ли Владимир Зеленский получить получить свое правительство и возможность проводить реформы. РБК изучил возможные сценарии развития событий на предстоящих выборах в Раду
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

В воскресенье, 21 июля, на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. Основная интрига — сможет ли новый президент страны и его партия «Слуга народа» получить большинство и потребует ли это создания коалиции. В парламентской республике депутаты могут саботировать все президентские реформы, и назначать правительство и премьера. До сих пор Рада занималась тем, что демонстративно блокировала инициативы Зеленского. В частности, депутаты не дали президенту отправить в отставку министра обороны Степана Полторака, главу МИД Павла Климкина и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сценарий 1: Полная победа партии Зеленского (высокая вероятность)

«Слуге народа» требуется набрать 226 мест, чтобы получить абсолютное большинство в Раде. Изначально партия президента рассчитывает именно на этот сценарий, и пока не ведет переговоров о коалиции.

Выборы 450 депутатов Рады проходят по смешанной системе: 225 избираются по партийным спискам. Еще 225 — по одномандатным округам, то есть побеждает кандидат, набравший большинство голосов в округе. При этом в действительности в Раде на 27 депутатов меньше — в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на части территорий Донбасса.

В «Слуге народа» по-прежнему надеются договориться с недостающим количеством одномандатников без коалиции с другими политическими силами. Для стабильного большинства, отмечает собеседник РБК, близкий к «Слуге народа», партии Зеленского нужно около 100 одномандатников.

«Если по списку партии проходят 130 человек, еще сотня одномандатников — не такая уж сложная задача», — говорит источник. Кроме своих одномандатников в «Слуге народа» не исключат привлечение самовыдвиженцев, которые будут избираться от других партий.

«Поэтому шансы сформировать фракцию, которая сможет самостоятельно создать большинство и работать, пока довольно неплохие», — резюмирует собеседник в партии.

В «Слуге народа» видят и риски сотрудничества с неcвязанными с партией одномандатниками. Как говорит высокопоставленный однопартиец Зеленского, возможности проверить даже баллотирующихся в одномандатных округах от «Слуги народа» кандидатов почти не было. «Уже в разгар кампании выяснилось, что в десятке округов от «Слуги народа» выдвинулись технические кандидаты, у которых, очевидно, коммерческий интерес проиграть кому-то из противников в их округе. Причем неприятно, что это случилось в базовых для нас регионах — в Одессе, Херсонщине и Днепропетровщине», — объясняет собеседник РБК. Всего партия насчитала не менее десяти таких кандидатов.

Сценарий 2. Коалиция с другой партией (высокая вероятность)

Второй возможный сценарий оформить большинство в Раде — формирование коалиции с другой политической партией в новой Раде. По данным последних соцопросов, шансы преодолеть необходимый для попадания в парламент 5% барьер есть, кроме «Слуги народа», у пяти партий: пророссийской «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, «Европейской Солидарности» (ранее — «Блок Петра Порошенко»), «Батькивщины» Юлии Тимошенко, партии «Сила и Честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко и у «Голоса» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Слуга народа» допускает разные конфигурации, признает собеседник в партии. По его словам, однозначно невозможна коалиция только с «Оппозиционной платформой — за жизнь» Медведчука. С остальными политическими силами серьезных идеологических разногласий, которые помешали бы вступить в коалицию, у партии Зеленского нет, продолжает он.

Однако любая коалиция предполагает встречные условия со стороны партнера, а это создает дополнительные сложности для партии президента. Несмотря на то что «Батькивщина» идет по опросам на третьем месте, союз с желающей вернуться на пост премьера Юлией Тимошенко собеседник в «Слуге народа» называет одной из самых нежелательных конфигураций для партии. «С ней мы вряд ли сможем конструктивно сотрудничать. Если она будет выставлять условием премьерский пост, коалиция практически невозможна», — объясняет он.

«Слуга народа» считает минусами «личностные психологические особенности Юлии Владимировны — она не делится властью», а также «недостаточно четко артикулированную позицию по вопросам отношений с ЕС, НАТО, с Россией, экономическим реформам». Главным преимуществом лидера «Батькивщины» собеседник РБК в «Слуге народа» называет опыт и глубокое понимание работы политических механизмов.

С Тимошенко во главе правительства эффективного взаимодействия треугольника «президент, премьер, Рада», скорее всего, не получится, рассуждает собеседник РБК. Такой сценарий чреват повторением ситуации с зависшим парламентом, «в котором мы оказались после избрания Зеленского, объясняет он.

Со стороны «Батькивщины» есть желание работать в новом правительстве, отмечает в разговоре с РБК баллотирующийся от партии Тимошенко в депутаты по одномандатному округу Игорь Луценко.

«Желание Тимошенко стать премьером — самый болезненный вопрос, так как премьер становится фигурой, которая автоматически конкурирует с президентом, «Слуге народа» это невыгодно. Они будут делать все, чтобы выторговать коалиционное сотрудничество с «Батькивщиной» на других условиях», — уверен он. Луценко допускает, что Тимошенко может согласиться смягчить условия «ради общего конструктива».

«Слуга народа» не исключает возможности коалиции даже с ключевым противником Зеленского на выборах президента — Порошенко и его «Европейской солидарностью» (ранее «Блок Петра Порошенко»). В целом Порошенко декларирует те же ценности, что и силы Зеленского, объясняет мотивы партии Зеленского источник, близкий к штабу «Слуги народа».

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

В окружении Порошенко такой вариант называют маловероятным. «Это не поймут ни избиратели «Европейской солидарности», ни электорат «Слуги народа», — объясняет депутат «ЕС» и официальный спикер фракции в Раде Александр Черненко. Однако в украинской политике возможно все, подчеркивает собеседник РБК, близкий к партии Порошенко.

Насчет возможности коалиции с партией Смешко «Сила и честь» собеседник РБК в «Слуге народа» ответить затрудняется. «Список у «Силы и чести» очень неоднозначный — в него попали фигуры, которых не назовешь давними соратниками Смешко. Мы не очень понимаем источники их финансирования», — перечисляет он причины сомнений партийцев. Контакты у «Слуги народа» с представителями этой партии были очень ограничены. К тому же, Смешко также претендует на премьерский пост, на это «Слуга народа» пойти не готова, объясняет он.

У Зеленского свое понимание того, какими качествами должен обладать премьер Украины. «Нужен такой же безбашенный, как президент, чтобы запустить процесс реформ. Должна быть смелость», — передает идею Зеленского его знакомый. Причем большой опыт в сфере госуправления, наоборот, может считаться помехой для важнейшей задачи нового премьера — проведения реформ экономики и госслужбы. Премьером у Зеленского, скорее, должен быть человек из бизнеса или «грантовых» общественных организаций с пониманием экономических процессов, бюджетообразующих отраслей и налоговой системы Украины», объясняет он.

Сценарий 3. Политический кризис (низкая вероятность)

Согласно Конституции Украины, первая сессия Рады должна начаться не позже чем на 30-й день после оглашения результатов выборов, после чего у депутатов есть еще 30 дней на формирование коалиции, отмечает украинский юрист Алексей Бебель. Именно коалиция подает кандидатуру премьера на согласование президенту, а тот отправляет ее на утверждение всей Рады. Уже после этого Верховная рада назначает министров по представлению премьера.

Если сформировать коалицию в положенный срок не удается, назначаются перевыборы Рады. Однако в данном случае, так как Рада избирается на досрочных выборах, полномочия парламента не могут быть досрочно прекращены в течение одного года. В стратегические планы «Слуги народа» вариант с перевыборами Рады не входит, настаивает представитель партии.

Теоретически если коалиция не формируется, возникает кризис исполнительной власти. Однако вероятность этого сценария стремится к нулю — все стороны заинтересованы в скорейшем начале работы, уверен Бебель.

Автор: Елизавета Антонова (Киев)
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Верховная Рада
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