Рогозин поручил помочь следствию по делу о гиперзвуковом оружии

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин знает о том, что ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене из-за утечки данных о российском гиперзвуковом оружии на Запад, сообщили РБК в корпорации.

Представитель «Роскосмоса» добавил, что Рогозин поручил оказывать следствию по этому делу «максимальное содействие».

Ранее о деле сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Газета писала, что западные спецслужбы получили данные о наработках в области гиперзвукового оружия, эта информация имела гриф «Совершенно секретно».

По данным близкого к «Роскосмосу» источника РБК, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и Объединенной ракетно-космической корпорации проходят обыски.