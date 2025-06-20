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Война Израиля и Ирана ,  
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В Женеве начались переговоры с Ираном по ядерной программе

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Война Израиля и Ирана
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Переговоры по иранской ядерной программе начались между европейскими министрами и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает AFP.

Среди переговорщиков министры иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Великобритании Дэвид Лэмми, Германии Йохан Вадефул, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас, уточняет Le Monde.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что европейцы собираются сделать Тегерану «всеобъемлющее предложение по переговорам», которое включает:

  • доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ко всей инфраструктуре для перехода к нулевому обогащению ядерного урана;

  • ограничения в производстве баллистических ракет;

  • прекращение финансирования террористических групп, которые дестабилизируют регион;

  • освобождение заложников.

Ранее эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили, что в иранском Фордо ученые обогатили уран до 83,7%, что близко к 90%, необходимым для ядерного оружия.

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