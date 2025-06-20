Воробьев рассказал о замене тысяч работников складов и курьеров роботами

Курьерами трудятся тысячи человек, но по мере развития роботизации процессов эти рабочие места будут заменены роботами, уверен губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Андрей Воробьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Маркетплейсы и продуктовые сети сейчас активно внедряют роботизацию, что может привести к замене «тысяч» работников, рассказал в интервью телеканалу РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что Ozon и Wildberries, «Магнит» и «Перекресток», у которых в Подмосковье свои распределительные центры, «смотрят на очень заметную роботизацию процессов и складирования, и доставки». «То есть очевидно, что сегодня и курьеры, и те, кто работает на складах, — это просто тысячи и тысячи людей, которые в ближайшем будущем... Где-то уже заменены на роботов, а где-то, соответственно, такие проекты ведутся», — сказал Воробьев.

Video

Глава Подмосковья также рассказал об активном внедрении искусственного интеллекта в систему здравоохранения региона: «Что касается диагностирования и участия искусственного интеллекта, ну, безусловно, это уже чтение снимков, что все знают. Но не только. Это анализ, соответственно, и рекомендации по получению того или иного эпикриза или анализов». В будущем в Московской области намерены «всю бюрократию, больничные, справки — вот это все ненужное, все делать дистанционно», рассказал Воробьев. При этом обратил он внимание, что «всегда важно в медицине второе мнение», поэтому без врача система не обойдется.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в прошлом году президент Владимир Путин поставил задачу «за короткий срок» войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Для этого нужно было установить более 100 тыс. роботов. Он также заявил о необходимости развивать производство роботов на отечественной технологической базе. Цель закреплена в указе «О национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Плотность роботизации — это отношение числа промышленных роботов к количеству сотрудников на предприятии, является одним из показателей развития экономики.

Спустя десять месяцев исследовательская компания Kept сообщила, что для достижения поставленных целей нужно увеличить плотность роботизации в России до 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 году. По данным Минпромторга, на тот момент этот показатель составлял 19 роботов на 10 тыс. сотрудников (среднемировой уровень — 162 на 10 тыс.).

В 2023 году Россия занимала 43-е место по числу роботов на 10 тыс. сотрудников в сфере промышленности (к 2030 году надо войти в топ-25). Первое место с заметным отрывом занимала Южная Корея (1012), за ней шел Сингапур (770) и Китай (470).

В апреле 2025 года ВЦИОМ и Корпорация роботов провели исследование, в ходе которого выясняли, насколько люди опасаются того, что их заменят роботы. Опрос показал, что доля респондентов, заявивших о таком страхе, составила 43%. Шесть лет назад она была больше — 47%.