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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин поставил задачу установить в России 100 тыс. роботов

Президент России заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран по плотности роботизации, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

Глава государства заявил о необходимости развивать производство роботов на отечественной технологической базе, и такая возможность, по его словам, у России есть.

«Важно обеспечить это [увеличение инвестиций и обновление российских предприятий — РБК] на качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации. Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тысяч роботов», — сказал он.

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ПМЭФ Россия Санкт-Петербург роботизация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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