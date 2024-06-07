Путин поставил задачу установить в России 100 тыс. роботов

Президент России заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран по плотности роботизации, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

Глава государства заявил о необходимости развивать производство роботов на отечественной технологической базе, и такая возможность, по его словам, у России есть.

«Важно обеспечить это [увеличение инвестиций и обновление российских предприятий — РБК] на качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации. Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тысяч роботов», — сказал он.

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