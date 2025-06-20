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ПМЭФ-2025 ,  
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Оверчук заявил об угрозе закрытия неба над Арменией для России

Вице-премьер Оверчук заявил об угрозе закрытия неба над Арменией для России
Сюжет
ПМЭФ-2025
Москва опасается, что усиление евроинтеграции Армении приведет к закрытию ее воздушного пространства для российских самолетов, заявил Оверчук. В Ереване в начале апреля приняли закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Евроинтеграция Армении может привести к закрытию ее воздушного пространства для российских самолетов. Такое опасение высказал вице-премьер России Алексей Оверчук, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Посмотрите, у нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет. И что?» — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Оверчука, ограничение может затронуть «сотни авиарейсов в неделю», а также нарушить систему грузоперевозок. Вице-премьер допустил «перецепки» на границе с Грузией и подчеркнул, что правительство думает об этих вопросах.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В МИДе страны заявляли, что этот закон не является заявкой на членство в ЕС, но «отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень».

Пашинян исключил разрыв отношений с Россией
Политика
Никол Пашинян

В том же месяце премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен разрывать или портить наши отношения с Россией, несмотря на более тесное сотрудничество с Брюсселем, а также стремится «иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», «урегулировать отношения» со странами региона и «углубить отношения с ЕС».

В феврале 2022 года, сразу после начала военной операции России на Украине, страны Евросоюза начали вводить ограничения на авиасообщение с Россией. Первыми запрет на полеты российских авиакомпаний ввели Польша, Чехия и Болгария, затем к ним присоединились другие страны ЕС. Запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие, зарегистрированные или контролируемые Россией: они не могут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Это касается как коммерческих, так и частных авиаперевозчиков.

В 2025 году Евросоюз продолжил ужесточать ограничения: в рамках 16-го пакета санкций были введены ограничительные меры против ряда российских аэропортов, включая Внуково и Жуковский.

Россия считает санкции незаконными и требует их отмены.

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Теги
Дарья Лебедева
авиасообщение Евросоюз Армения Алексей Оверчук ПМЭФ
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