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ПМЭФ-2025 ,  
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Интервью Собянина телеканалу РБК на ПМЭФ. Видео

Появилось полное видео интервью Собянина телеканалу РБК на ПМЭФ
Сюжет
ПМЭФ-2025

Интервью. Сергей Собянин
Интервью. Сергей Собянин
(Видео: Телеканал РБК)
Video

Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью телеканалу РБК. 

Отвечая на вопрос, становится ли Москва слишком дорогой для инвестиций в связи с ценами на землю, мэр отметил: «Если покупать по спекулятивной цене на рынке, то, конечно, дорого. Но мы стараемся эту спекулятивную цену сбивать. В Москве работает программа комплексного развития территорий, инвесторам предлагают делать то, что нужно для города, — владельцам, вернее, этих территорий. Если они не желают этого делать, тогда мы у них выкупаем». Выкуп осуществляется не по какой-то мифической цене, а по рыночной — она формируется по фактическому использованию с учетом рыночной оценки, подчеркнул Собянин.

«Если у тебя там три сарая полуразбитых стоит, то тогда и получишь деньги за эти три разбитых сарая», — сказал он.

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На Москву за последние месяцы были запущены тысячи беспилотников, но долетели и упали «буквально считаные единицы», отметил мэр. Он добавил: «Никаких серьезных разрушений не произошло. И если посчитать какой-то коэффициент, условный, как работает система противовоздушной обороны, Министерство обороны, — вообще такой есть международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет 99,99%. В мире никто ничего подобного не достигал».

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Москва не видит спада спроса на коммерческую недвижимость. «Наоборот, в таком хорошем, сытном 2019 году у нас пустовало 8% площадей коммерческих зданий. Сейчас знаете сколько? 4%!» — сказал Собянин.

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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
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