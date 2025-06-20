Собянин рассказал, когда платит бизнесу «за три сарая»

Мэр обратил внимание, что в Москве в основном речь идет об аренде. Цена формируется с учетом рыночной оценки, а не каких-то мифических показателей, подчеркнул Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о том, как реализуется продажа и аренда земельных участков в городе, а также о том, как столичные власти борются со спекулятивными ценами.

Отвечая на вопрос, не становится ли Москва слишком дорогим для инвестиций городом, Собянин указал, что рыночная цена формируется по итогам оценки, но если покупать по спекулятивной цене на рынке, «то, конечно, дорогое».

Собянин напомнил, что в столице реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), которые должны стать драйвером экономики Москвы. «Мы предлагаем либо самим инвесторам делать то, что нужно для города, владельцам, вернее, этих территорий. Если они не желают этого делать, тогда мы у них выкупаем», — объяснил он.

Выкуп осуществляется не по какой-то мифической цене, а по рыночной — она формируется по фактическому использованию с учетом рыночной оценки, подчеркнул Собянин. «Если у тебя там три сарая полуразбитых стоит, то тогда и получишь деньги за эти три разбитых сарая», — добавил он.

Мэр обратил внимание, что в Москве практически нет собственности земли, речь идет об аренде, в основном это промышленные предприятия. «Мы стараемся на территории накрывать программами комплексного развития, изымать, выплачивая рыночную стоимость, которая значительно ниже той цены, которую вы сказали [1-1,5 млн руб. за сотку]. А затем выставлять на аукцион или создать совместное предприятие по их освоению», — рассказал Собянин.

В рамках программы КРТ в Москве на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят многофункциональные городские кварталы, проектируют дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Предполагается, что реализация всех проектов КРТ даст городу более 763 тыс. рабочих мест, а инвестиции в них составят 17,3 трлн руб. Первый договор КРТ был заключен в июле 2020 года, он касался реорганизации части бывшей промзоны Октябрьское Поле. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. гектаров.

Собянин также отметил масштабные инвестиционные проекты, которые нужны для развития Москвы. По его словам, в рамках этих проектов столичные власти отдают предприятия «практически за рубль», за счет этого промышленность активно развивается. Согласно прогнозам, к 2030 году площадь промышленных предприятий, которые активно работают, вырастет вдвое, указал он.

«Мы наблюдали тренды, когда промышленность уходила из Москвы, сворачивалась, происходил девелопмент территории, то сегодня происходит другой тренд. Мы наращиваем количество действующих промышленных площадей, современных производственных корпусов, которые развиваются, дают и доходы государству, и хорошие рабочие места для людей», — резюмировал Собянин.