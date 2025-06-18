Спецпредставитель президента назвал дроны «ключом» к решению проблем

Дроны — это не только «власть», они становятся важным инструментом для решения логистических и экономических задач, заявил Песков. Пока БПЛА используются «в немирных целях», но нужно сделать так, чтобы «в мирных», добавил он

Video

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что дроны «обладают ключом» к решению подавляющего большинства проблем в России, в том числе логистических и демографических. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 18 июня.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак на сессии «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему» показал первый рейтинг «дронификации» российских регионов, разработанный ведомством по поручению Владимира Путина. По словам Шпака, наиболее «успешными» в «дронификации» стали Калужская, Рязанская, Сахалинская и Самарская области, а также Башкирия

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как эффективность организации мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность инфраструктуры, финансирование и обеспеченность отрасли кадрами, а также результаты применения беспилотных авиационных систем. Всего в первом пилотном расчете приняли участие 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов.

«Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами», — отметил специальный представитель президента. Трансляция сессии велась на сайте ПМЭФ-2025.

По словам Пескова, сейчас без дронов невозможно эффективно развивать инфраструктуру, а их потенциал в улучшении качества жизни людей «огромен». Он предположил, что стремительное развитие отрасли БПЛА может вывести «дронономику» в число главных тем на одном из следующих ПМЭФ.

«Это неизбежное будущее, потому что дроны — это не только власть, это вырвавшийся на свободу искусственный интеллект. Пока мы общаемся с ИИ через стекло смартфона, но на самом деле дроны — это ИИ, который может вам влететь в форточку. И, собственно говоря, часто влетает — пока в немирных целях, а нам нужно сделать так, чтобы он умел это делать в более мирных сценариях», — добавил он.

В марте Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития беспилотной авиации в России. Среди них — создать единую систему идентификации БПЛА, разработать и внедрить новый класс воздушного пространства, который упростит условия для эксплуатации беспилотников и другие меры. Новые цели призваны помочь России достичь технологического лидерства в сфере дронов к 2030 году.