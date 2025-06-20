Активистку «Армии красоток» осудили на 22 года за госизмену

Суд назначил активистке Надин Гейслер 22 года лишения свободы и штраф в 320 тыс. руб. ФСБ утверждает, что она собирала деньги для украинских военных. Девушка говорила, что помогала беженцам, в том числе содействием в эвакуации

Надин Гейслер (Фото: nadin_geisler / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Второй Западный окружной военный суд приговорил участницу белгородского волонтерского женского движения «Армия красоток» Надин Гейслер (Надежда Россинская) к 22 годам лишения свободы, сообщили РБК в УФСБ по Белгородской области. Ее признали виновной в государственной измене, содействию терроризму и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России.

Суд счел, что Гейслер систематически осуществляла сбор денежных средств для ВСУ, а под видом гуманитарной помощи оказывала ресурсную поддержку «украинской военизированной структуре», которая признана в России террористической и запрещена, сообщила ФСБ. По словам самой девушки, созданная ею организация помогала жителям Харьковской области, привозила им продукты, лекарства и корма для животных, а также эвакуировала местных жителей в Россию и Европу.

Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде в феврале 2024 года. По версии обвинения, в августе 2023 года она опубликовала в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) пост с призывом жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и указала свой счет. Гейслер позднее отрицала, что аккаунт, с которого опубликован пост, принадлежит ей.

Надежде Россинской 30 лет, она родилась в Казахстане, в городе Темиртау. До начала военной операции девушка была известна в Белгороде как зоозащитница. Позже она организовала волонтерское движение «Армия красоток». В своих соцсетях девушка писала, что помогает украинским беженцам, в том числе содействием в эвакуации людей, и оказывает поддержку людям с инвалидностью в зоне боевых действий.

Обвинения Гейслер предъявили по трем статьям — о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), о содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК) и о госизмене (ст. 275 УК). Прокуратура запросила для нее 27 лет лишения свободы.

Второй Западный окружной военный суд признал, что собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области доказательства достаточны для вынесения обвинительного приговора. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Помимо 22-летнего лишения свободы, суд также запретил ей в течение трех лет администрировать сайты и назначил штраф в размере 320 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.