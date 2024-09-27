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Военная операция на Украине ,  
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Помогавшую беженцам жительницу Белгорода внесли в список экстремистов

Сюжет
Военная операция на Украине
Надин Гейслер (Надежда Россинская)
Надин Гейслер (Надежда Россинская) (Фото: gumanitarka_nadin / VK)

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов участницу белгородского волонтерского женского движения «Армия красоток» Надин Гейслер (Надежда Россинская), сообщается на сайте ведомства.

В карточке указано полное имя волонтера, ее возраст и место рождения — город Темиртау в Казахстане.

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Политика
Надин Гейслер

Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде в феврале 2024 года. Ее задержали по ст. 280.4 Уголовного кодекса (о призывах к деятельности против безопасности государства). Волонтера подозревают в призывах к пожертвованиям на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации из ее соцсетей, Гейслер помогала украинским беженцам, в том числе содействием в эвакуации людей. Волонтер оказывала поддержку людям с инвалидностью в зоне боевых действий. Также помогала тем, кто оказался в России и хочет вернуться домой на Украину. Волонтер собирала пожертвования на товары первой необходимости для беженцев — продукты, воду, термоодеяла и генераторы. Девушке помогали другие волонтеры, сообщество называло себя «Армией красоток».

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