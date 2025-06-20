NYP узнала об опасениях Трампа насчет превращения Ирана «во вторую Ливию»

Трамп за последнее время не раз упоминал в разговорах об Иране и Израиле Ливию. В 2011-м на фоне гражданской войны НАТО провел военную операцию там, был свергнут президент Каддафи. С тех пор ситуация в стране остается нестабильной

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп откладывает свое решение по операции против Ирана отчасти из опасений превращения республики во «вторую Ливию», рассказали источники New York Post (NYP).

По их словам, Трамп за последние дни не один раз упоминал ситуацию в Ливии в контексте ирано-израильской войны. Президент «не хочет, чтобы это превратилось в Ливию», отметил один из собеседников издания. Кроме того, рассказали источники, Трамп вспоминал и Афганистан с Ираком, где США проводили военные операции.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между силами президента Муаммара Каддафи и оппозицией, которая требовала смены власти, как это произошло в ходе «арабской весны» в Египте и Тунисе. Чтобы остановить конфликт, в стране была начата военная операция сначала западной коалиции, а затем НАТО. В октябре 2011-го Каддафи погиб от рук повстанцев, вскоре после этого миссия альянса была завершена. Тем не менее, ситуация в Ливии продолжает оставаться нестабильной по сей день.

«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии: первая — это хаос после того, что мы сделали с Каддафи. Вторая — вмешательство в Ливии затруднило переговоры с такими странами, как Северная Корея и Иран», — сказал собеседник NYP.

Еще один источник газеты, который не слышал заявлений о Ливии, но знаком с мыслями Трампа, сказал, что президент склоняется к одобрению ограниченных авиаударов по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе с использованием противобункерных бомб. Он отметил, что в Ливии при этом были более масштабные атаки, которые и привели к смене режима. В Иране, если это произойдет, вины Трампа не будет, считает собеседник NYP. Он отметил, что президент не собирается вмешиваться в дела Ирана и предпочел бы заключить сделку.

19 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп определится насчет ударов по Ирану в течение двух недель. Она отметила, что «существует значительная вероятность переговоров" с Тегераном. Сам Трамп говорил, что против появления у Ирана ядерного оружия. Тегеран отвергал стремления к его получению.