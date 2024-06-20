МВД Украины объявило в розыск Аркадия и Игоря Ротенбергов

Бизнесмены разыскиваются по статьям о «финансировании действий, совершенных с целью изменения границ», легализации имущества и об уклонении от уплаты налогов, следует из их карточек в базе розыска ведомства

МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Аркадия Ротенберга и его старшего сына Игоря Ротенберга, информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

Они разыскиваются департаментом стратегических расследований по ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Представитель Ротенбергов от комментариев отказался.

В октябре 2022 года Украина ввела санкции против семьи Ротенбергов. В марте прошлого года Минюст подал в суд с просьбой изъять в пользу государства активы, которые власти связывают с Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем Ротенбергом.