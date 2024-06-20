Власти второго региона сообщили о пожаре на нефтебазе из-за атаки дронов

Резервуар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области загорелся из-за атаки дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор. До этого о пожаре на нефтебазе заявили власти Адыгеи. Минобороны отчитывалось об уничтожении 15 БПЛА

На территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе произошло возгорание резервуара, пострадавших нет, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России», — написал он в телеграм-канале.

В Первомайском муниципальном округе обнаружили обломки беспилотника, который «разорвался в воздухе», добавил Егоров. По его словам, в регионе «предприняты все меры для обеспечения безопасности».

Это второй регион за утро, где сообщают о подобном инциденте, ранее о пожаре на нефтебазе сообщили власти Адыгеи. По словам губернатора Мурата Кумпилова, возгорание произошло в поселке Энем, его удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 15 беспилотников за ночь: шести — над Адыгеей, трех — над Брянской областью, трех — над Краснодарским краем и по одному над Ростовской, Белгородской и Орловской областями. Власти Курской, Белгородской и Воронежской областей объявляли опасность атаки дронов, а в Липецкой области действовал режим воздушной опасности.