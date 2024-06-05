Контрактника обвинили в расстреле сослуживцев и покупке наркотиков

В Ростове рядового будут судить за расстрел сослуживцев в Херсонской области

По данным следствия, военнослужащий дважды самовольно уходил из воинской части и покупал наркотики, а когда его доставили в Херсон при передислокации, он обиделся на двоих сослуживцев и решил их убить

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Военнослужащий и участник военной операции Александр Ткаченко находится под следствием за расстрел двух сослуживцев и покупку и хранение наркотиков, сообщил РБК источник в органах предварительного расследования. По данным «Газеты.ru» и «Коммерсанта», дело рассматривает Южный окружной военный суд.

Рядовой Ткаченко проходил военную службу по контракту в Волгограде, с 27 мая 2023 года он занимает должность старшего механика-водителя танкового батальона. В той же войсковой части проходили военную службу по контракту младший сержант Александр Савельев и рядовой Михаил Яковлев.

В августе 2023 года Ткаченко не вернулся в воинскую часть после лечения в госпитале, оставшись в Волгограде. 23 августа его задержали в Воронеже во время приобретения наркотиков — 0,42 гр «солей». Его передали военной комендатуре и прикрепили к другой воинской части, уже в Воронеже. Но 4 сентября он снова сбежал. В это время волгоградскую часть, где служил он, Савельев и Яковлев, перевели в зону военной операции.

8 октября Ткаченко прибыл в Херсонскую область, но не доложил о прибытии к месту службы командованию, не приступил к исполнению воинской службы и начал употреблять алкоголь.

В тот же день Савельев и Яковлев, заметив пьяного коллегу, начали высказывать ему претензии и обвинили его в том, что он уходил из воинской части из-за страха участвовать в боевых действиях. Военнослужащий, по словам собеседника РБК, затаил обиду и решил убить Савельева и Яковлева.

Поздним вечером он взял чужой автомат АК-12, лежавший в пункте приема пищи, и расстрелял обоих сослуживцев, выстрелив не менее 15 раз. Полагая, что Яковлев и Савельев погибли, боец покинул место происшествия. Савельев умер на месте от полученных ран, Яковлеву успели оказать медицинскую помощь, у него ранены голени.

Ткаченко обвинили в убийстве, совершенном общеопасным способом, и покушении на убийство, а также в неявке на воинскую службу и незаконном приобретении и хранении наркотиков.