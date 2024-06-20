Канада включила иранский КСИР в список террористических организаций

Теперь полиция в Канаде может предъявить обвинения любому, кто финансово или материально поддерживает КСИР, банки же получили право заморозить его активы

Бойцы КСИР (Фото: Caren Firouz \ Reuters)

Канада внесла иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, сообщает местный телеканал CBS.

«Это действие посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР. Наше правительство обеспечит отсутствие иммунитета за незаконные действия Ирана и его поддержку терроризма», — заявил министр общественной безопасности Доминик Леблан.

После признания той или иной организации террористической канадская полиция может предъявить обвинения любому, кто финансово или материально поддерживает ее, банки же получают право заморозить ее активы, поясняет CBS.

Глава МИД Канады Мелани Жоли после объявления правительства страны призвала канадцев покинуть Иран из-за риска задержаний.

Reuters отмечает, что Канада ранее признала террористической организацией силы «Аль-Кудс», которые представляют собой зарубежное крыло КСИР. Включения в этот же список и самого корпуса требовала оппозиция, но власти Канады долго не решались на такой шаг.

КСИР уже признаны террористической организацией в США. У Канады и Ирана разорваны дипломатические отношения с 2012 года.

В апреле Израиль призвал объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции против него на фоне обмена ударами с Ираном. Предпосылкой к нему стала израильская атака в Дамаске, во время которой погибли два высокопоставленных генерала Корпуса — командир сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

КСИР — это элитное подразделение, которое выполняет функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. Был создан после Исламской революции 1979 года на основе военизированных отрядов исламских революционных комитетов. В его состав входят на сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы.

В 2020-м КСИР ракетой ПВО сбили украинский самолет Boeing, погибли 176 человек, в том числе 63 гражданина Канады.