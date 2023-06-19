«Адмирал Горшков» спас пассажиров потерпевшего крушение в Греции судна

Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Ночью экипажи двух российских судов — фрегата «Адмирал Горшков» и сухогруза «Пижма» — спасли в Средиземном море 68 пассажиров потрепевшего бедствие судна «Авалон». Об этом сообщило Минобороны.

Следовавший в порт Тартус «Адмирал Горшков» принял сигнал бедствия от «Авалона», после чего российские суда изменили курс. Людей эвакуировали на борт «Пижмы», там им оказали медицинскую помощь. Сухогруз доставил их в бухту острова Калимнос, чтобы передать греческой береговой охране.

«Авалон» потерпел бедствие в территориальных водах Греции, уточнили в ведомстве. Судно шло под флагами Германии и Греции.

В феврале Минобороны сообщало, что средний морской танкер «Кама» Северного флота доставил в южноафриканский порт Кейптаун гражданина Франции Луку Монтея и его собаку, которых российские моряки спасли с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. Монтей совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, когда автопилот яхты перестал работать, затем на дне лодки сломалось перо руля.

Мужчина увидел «Каму», подал сигнал бедствия, и его спасли. На борту танкера французу оказали первую медицинскую помощь и обеспечили его всем необходимым на пути в ЮАР, рассказали в Минобороны.