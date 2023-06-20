Трамп вспомнил, как предупредил Путина о катастрофе

Трамп заявил, что его разговор с Путиным отложил начало спецоперации на несколько лет

Трамп заявил, что в одном из разговоров с Путиным он предупредил его об «ужасных последствиях» конфликта на Украине. Последний раз Трамп беседовал с российским президентом в июле 2020-го

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его разговор с Владимиром Путиным отложил начало российской военной операции на Украине на несколько лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Послушай, я поговорил с ним. Я сказал, что, если ты это сделаешь, тебе придется здорово поплатиться. Это будет катастрофа. Не делай этого», — передал Трамп свой разговор с Путиным, не уточнив при этом, о каком именно разговоре идет речь.

Трамп уточнил, что президент России сначала не поверил его словам. «Я сделаю, Владимир, я сделаю это. Я намерен это сделать», — привел Трамп свои слова в ответ на сомнения собеседника. По его мнению, Путин поверил ему, «может быть, всего на 10%», но этих 10% оказалось достаточно.

Экс-президент также повторил свою мысль о том, что смог бы в течение 24 часов остановить конфликт, если бы у него были президентские полномочия. В то же время экс-президент отметил, что с Путиным у него сложились «очень хорошие отношения», хотя он давно и не говорил с ним.

Помимо этого, Трамп заверил, что, если бы он остался в Белом доме, событий на Украине удалось бы избежать. «Он бы не сделал этого, будь я президентом. Он сделал это после того, как я ушел», — указал политик.

Последний раз Путин и Трамп встречались в 2018 году на саммите в Хельсинки. Президенты обсудили вопросы Сирии и Украины, однако договоренностей, способных радикально улучшить отношения двух стран, тогда достигнуто не было. Созванивались политики в последний раз в июле 2020 года, когда Трамп еще был президентом США.

Президент США Джо Байден осудил военную операцию на Украине, а его администрация ввела против Москвы санкции и продолжает снабжать Киев финансами и оружием.

Прошлой осенью Трамп объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Он неоднократно говорил о готовности закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания. Так, в январе он заявил, что если бы оставался во главе США, то никакого конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло и лично сам мог бы прекратить его за сутки.

В его словах ранее в июне усомнился президент Украины Владимир Зеленский. «Почему он не сделал этого раньше?» — отметил он, добавив, что конфликт на Украине продолжается с 2014 года. По мнению Зеленского, в мире нет людей, «которые могли бы просто поговорить с Путиным» и положить конец военным действиям.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом, призывая его принять «сложившиеся на земле реалии». При этом в Кремле отмечали, что «стабильной почвы» для переговоров сегодня нет.