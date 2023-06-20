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«Ромир» рассказал, кому доверяют россияне

«Ромир» рассказал, кому доверяют россияне
Первая тройка рейтинга — Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу — за последнее время не менялась. В первую пятерку впервые попал Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Тройка лидеров рейтинга публичных личностей по уровню доверия россиян, который составляет «Ромир» (исследование социологи предоставили РБК), осталась такой же, как и в предыдущих опросах (проводятся раз в квартал): первое место занимает президент Владимир Путин, второе — министр иностранных дел Сергей Лавров, третье — министр обороны Сергей Шойгу.

В исследовании «Ромира» приняли участие 2,4 тыс. россиян старше 14 лет из городов с населением более 10 тыс. Им задавали вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». На основании ответов составлялся балльный рейтинг, в котором место публичного человека определялось с учетом того, какое место он занимает в семерке, названной каждым респондентом.

На четвертой строчке расположился премьер-министр Михаил Мишустин. Он занимает эту позицию с зимы, поднявшись с пятого места (занимал его в рейтингах осени и лета 2022 года).

Пятое место по уровню доверия граждан занял Евгений Пригожин, впервые вошедший в топ рейтинга. Он вытеснил с этой позиции на шестое место телеведущего Владимира Соловьева. Позиции последнего за прошедший год ухудшились: если летом и осенью 2022 года он занимал четвертую строчку, то зимой и весной 2023 года — пятую.

Популярность Пригожина за последние полгода резко возросла: зимой он занимал 158-е место в аналогичном рейтинге «Ромира», весной — 21-е.

На седьмом месте расположился замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, на восьмом — режиссер Никита Михалков, на девятом и десятом телеведущие Андрей Малахов и Павел Воля (поднялся с 15-го места в предыдущем весеннем рейтинге).

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Во вторую десятку публичных личностей, которым доверяют россияне, вошли в том числе умерший в апреле 2022 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, глава Чечни Рамзан Кадыров, певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак, журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов). На 21-м месте — оппозиционер Алексей Навальный.

Президент «Ромира» Андрей Милехин полагает, что результаты опроса показывают, что россияне в целом следуют за привычными лидерами мнений, но охотно прислушиваются и к тем, кто «вносит новые нарративы, используя яркие образы и словесные конструкции».

«Пока сложно сказать, является ли это ответом на запрос общества, но очевидно, что мы наблюдаем стремительную трансформацию действительности. С другой стороны, стабилен уровень доверия к представителям СМИ и индустрии развлечений — россияне компенсируют тревожный новостной фон просмотром шоу со знакомыми лицами», — поясняет Милехин.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что на рост доверия к Пригожину в том числе повлиял запрос в обществе на то, что политологи и социологи называют «новой искренностью». «То есть это запрос на человека, который, с точки зрения респондентов, одновременно и говорит правду, и что-то делает. При этом он находится на правильной, по их мнению, стороне. Такой человек отличается от большинства политиков и говорящих голов именно реальными действиями, — пояснил эксперт. — Пригожин позиционирует себя как человек, который говорит прямо, открыто и в то же время что-то делает».

Макаркин отмечает, что такой запрос носит относительно локальный характер, так как сформирован среди наиболее активных сторонников военной операции на Украине.

Политолог Николай Миронов считает, что Пригожин занял пустующую нишу публичного правдоруба. «В России всегда был спрос на ярких, харизматичных политиков-правдорубов, которые в то же время имеют образ простого человека «от земли». Простой человек всегда не доверяет системе и холеным спикерам от нее. Он предполагает, что его хотят обмануть, чего-то лишить, скрыть правду. И когда появляется «мужик», который простыми словами объясняет всю подноготную и при этом сам готов бороться за правду, это всегда вызывает доверие и поддержку у глубинного народа», — поясняет он, приводя в пример Бориса Ельцина, генерала Александра Лебедя, Владимира Жириновского.

«В последнее время эта ниша пустовала, а недостатков, о которых народ хотел говорить, накопилось много. И тут появился Пригожин, человек, который «срывает все покровы». Естественно, это сразу же зашло. Он не боится сильных мира сего, и в то же время у него есть доверие президента, а президент в рейтинге — номер один. Кроме того, он военный и значительная часть его харизмы была сформирована боями за Бахмут и в целом участием в военной операции», — добавляет Миронов.

Макаркин, в свою очередь, подчеркивает, что, несмотря на рост популярности Пригожина, министр обороны Сергей Шойгу, которого активно критикует основатель ЧВК «Вагнер», не утратил своих позиций в рейтинге доверия «Ромира»: «Шойгу все-таки известен с 1990-х годов, он значительно более узнаваем. А Пригожин для очень многих россиян стал более-менее известен только в прошлом году. [Здесь мы видим, что] степень инерционности российского общества достаточно велика и даже военная операция не сыграла здесь решающей роли».

С ним согласен и Миронов, подчеркивая, что образ Шойгу формировался в течение многих лет. «Возможно, в ближайшее время мы будем наблюдать какие-то трансформации в его рейтинге, но все же пока россиянин не спешит менять свою точку зрения. Тот кредит доверия, который был набран в течение многих лет, он пока не потерял, — считает эксперт. — То, что начали доверять Пригожину, еще не значит, что перестали доверять Шойгу. Сейчас негатив пока попадает на среднее военное звено — на генералов, но не на министра. Кроме того, ему доверяет президент, который пока не выразил своего отношения к ситуации».

Что касается Мишустина, то уровень доверия к нему сохраняется и даже растет, поскольку деятельность правительства воспринимается обществом как успешная. «На фоне алармистских прогнозов прошлого года о том, что все рухнет, выяснилось, что ничего не рухнуло», — поясняет Макаркин.

Снижение популярности Владимира Соловьева политолог объясняет усталостью людей от темы Украины. «Есть запрос на то, чтобы как-то отвлечься от украинской темы, соответственно, интерес к Соловьеву несколько уменьшается», — отмечает он.

В целом рейтинги, составленные на результатах опросов населения, нужно воспринимать с оговорками, подчеркивает эксперт. Необходимо помнить, что участвовать в опросах часто соглашаются те респонденты, мнение которых либо целиком, либо в значительной степени совпадает с официальной позицией властей. Те же, кто думает иначе, по разным причинам идут на контакт гораздо менее охотно. Макаркин напоминает, что в России традиционно люди старшего поколения стараются выражать свое мнение с осторожностью, если оно не соответствует официальному, а военная операция на Украине усилила эту тенденцию — самоцензуру стали применять и молодые люди.

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Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
рейтинг доверия «Ромир» Евгений Пригожин Михаил Мишустин Владимир Соловьев Владимир Путин Алексей Навальный
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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