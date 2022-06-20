Экс-советница Трампа рассказала, что он признал поражение на выборах

По ее словам, в личной беседе республиканец «проговорился», что проиграл Байдену, хотя публично не признавал поражения

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в личном разговоре с советницей Белого дома Алиссой Фарах-Гриффин еще до оглашения результатов президентских выборов 2020 года признал свое поражение. Об этом бывшая чиновница рассказала в эфире CNN.

«Он признал — брякнул, когда смотрел на Джо Байдена по телевизору: «Вы можете поверить, что я проиграл этому человеку?» На самом деле он признавал это и на пресс-конференции, когда говорил о коронавирусе, <...> он проговорился и вроде как признал, что Джо Байден выиграл», — вспоминает Фарах-Гриффин.

Выборы президента США прошли в ноябре 2020 года. Трамп претендовал на переизбрание от Республиканской партии, его оппонентом был демократ Джо Байден. Предварительные подсчеты свидетельствовали о победе Байдена. В декабре этот результат подтвердила коллегия выборщиков. Трамп к тому моменту так и не признал своего поражения и продолжал заявлять о фальсификациях, но в конце ноября его администрация заявила о готовности начать процедуру передачи власти.

15 ноября Трамп написал в Twitter, что «он (Байден. — РБК) победил, потому что выборы были сфальсифицированы», но вскоре уточнил, что имел в виду победу «в глазах фальшивых СМИ». «Я ничего не признаю!» — уточнил он.

Победа демократа должна была быть официально утверждена на сессии конгресса 6 января 2021 года. В этот же день сторонники Трампа организовали митинг в его поддержку. Акция переросла в беспорядки с проникновением протестующих в Капитолий. Сессия была сорвана, здание — эвакуировано, а в результате беспорядков погибли пять человек.

После этого Байден и другие демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию. Аккаунты главы государства в Twitter и других соцсетях заблокировали. Тем не менее до сих пор не установлено, знал ли Трамп о готовящемся штурме Капитолия заранее и причастен ли он к организации акции. Неясно и то, действительно ли республиканец не считал себя проигравшим на выборах или же он пытался своими заявлениями повлиять на процедуру утверждения итогов. Против Трампа организовали процедуру импичмента, однако на голосовании в сенате он был оправдан.

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20 января Байден вступил в должность президента США.