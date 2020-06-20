Песков обозначил отношения России и Польши словами «на низшем уровне»

Варшава, Польша (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Отношения между Россией и Польшей находятся «на самом низшем возможном уровне», это идет вразрез с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — отметил представитель президента (цитата по ТАСС).

Песков также отметил «конфронтационные настроения» Варшавы и сказал, что у Кремля это вызывает сожаление. По словам представителя президента, интересы двух стран, наоборот, «диктуют» сотрудничество, взаимный диалог и выгоду.

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