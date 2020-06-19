Политика , 19 июн, 22:21
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Кремль назвал условие для превращения Польши в угрозу для России
По словам пресс-секретаря, Москву беспокоит готовность Варшавы предоставить территорию для размещения военной инфраструктуры других стран и блоков, таких как НАТО
Международные военные учения в Польше
Польша сама по себе не опасна для России, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».
«Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Песков заявил, что Москва считает нежелательным и опасным «последовательный дрейф военной инфраструктуры НАТО» в сторону российских границ. «Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — отметил пресс-секретарь.
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