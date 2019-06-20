Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе

Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию. Об этом президент сообщил во время прямой линии. Трансляция мероприятия шла на телеканале РБК. Президенту зачитали вопрос: «Нас поливают, а вы всех называете партнерами. Почему вы такой вежливый?»

«Я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, в питерском. В Питере и внешняя среда призывает к гармонии», — ответил президент, подчеркнув, что «это не пустые слова», и внешняя среда и архитектурный облик города всегда оказывают влияние на человека. «И Эрмитаж, и Русский музей, и Большой драматический театр — все это часть среды, в которой я рос», — подчеркнул он.

По словам Путина, политическая культура России — «часть нашей общей культуры», а если «у кого-то этого не хватает, то это их проблемы».

Президент также рассказал, что никогда не забывает о том, что представляет Россию. «Россия — высокообразованная страна с высоким уровнем культуры, про это я никогда не имею права забывать», — сказал он.