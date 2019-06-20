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Allergan $153 (+17,23%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе

Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию. Об этом президент сообщил во время прямой линии. Трансляция мероприятия шла на телеканале РБК. Президенту зачитали вопрос: «Нас поливают, а вы всех называете партнерами. Почему вы такой вежливый?»

«Я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, в питерском. В Питере и внешняя среда призывает к гармонии», — ответил президент, подчеркнув, что «это не пустые слова», и внешняя среда и архитектурный облик города всегда оказывают влияние на человека. «И Эрмитаж, и Русский музей, и Большой драматический театр — все это часть среды, в которой я рос», — подчеркнул он.

По словам Путина, политическая культура России — «часть нашей общей культуры», а если «у кого-то этого не хватает, то это их проблемы».

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Президент также рассказал, что никогда не забывает о том, что представляет Россию. «Россия — высокообразованная страна с высоким уровнем культуры, про это я никогда не имею права забывать», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в ситуации, когда отношения между странами разрушаются, «чуть ли не последним инструментом восстановления отношений являются отношения между первыми лицами». «И дверь в этом смысле никогда нельзя захлопывать», — заключил президент.

Теги: «Прямая линия», Владимир Путин
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