Путин ответил на вопрос о «банде патриотов из «Единой России»

Обратить внимание на этот вопрос глава государства решил, чтобы «не было впечатления», что во время общения с гражданами он уходит от диалога по вопросам политического характера

Во время прямой линии президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России». Этот вопрос появился на экране, расположенном перед главой государства, Путин зачитал его самостоятельно. «Извините, я отреагирую на некоторые вещи, которые я увидел на экране», — сказал президент. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

Это, продолжил Путин, «вопрос политического характера». Обратить внимание на него президент, по его словам, решил, чтобы «не было впечатления», что во время прямой линии от этих вопросов «уходят».

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений — это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры — укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», — заявил в ответ на этот вопрос глава государства.