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Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Путин ответил на вопрос о «банде патриотов из «Единой России»
Обратить внимание на этот вопрос глава государства решил, чтобы «не было впечатления», что во время общения с гражданами он уходит от диалога по вопросам политического характера

Во время прямой линии президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России». Этот вопрос появился на экране, расположенном перед главой государства, Путин зачитал его самостоятельно. «Извините, я отреагирую на некоторые вещи, которые я увидел на экране», — сказал президент. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

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Прямая линия с Путиным. Трансляция РБК

Это, продолжил Путин, «вопрос политического характера». Обратить внимание на него президент, по его словам, решил, чтобы «не было впечатления», что во время прямой линии от этих вопросов «уходят».

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений — это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры — укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», — заявил в ответ на этот вопрос глава государства.

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Называть бандой тех людей, которые руководили страной, «там, в 1990-х годах», Путин при этом не стал, однако отметил, что «за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность и оборонка». Последнюю, по словам президента, Россия утратила. «Мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала», — добавил Путин.

«Конечно, далеко не все люди, которые работали в 1990-е годы несут за это ответственность, но наверняка, ведь, если это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести», — заметил президент. Бандой, подчеркнул Путин, этих чиновников он называть не хочет. «Но это результат их работы, который я увидел», — резюмировал политик.

Партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года. В нынешнем созыве Госдумы ее фракция является самой многочисленной (343 места из 450). Путин возглавлял «Единую Россию» до мая 2012 года, позже председателем партии был избран Дмитрий Медведев. В том же году он стал преемником Путина на посту президента. На выборы 2018 года Путин баллотировался уже в качестве самовыдвиженца.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, прямая линия, «Единая Россия»
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