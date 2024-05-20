В Мелитополе пропал свет
Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен, сообщил ТАСС. Свет погас около 18:45 мск. На текущий момент не работают светофоры, погасли вывески магазинов. Опрошенные агентством местные жители сказали, что электроэнергии нет во всех районах Мелитополя.
В 18:28 мск губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале, что бригады предприятия «Таврия-Энерго» начали восстановительные работы на сетях электроснабжения Васильевки и Васильевского района, которые были повреждены атаками ВСУ.
Глава региона сказал, что электроснабжение частично будет восстановлено сегодня к ночи. По его словам, работы осложняются угрозой повторных обстрелов.
В 19:26 ТАСС сообщил, что электроснабжение Мелитополя восстановлено.
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