 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Донесшего на Сашу Скочиленко Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию

Доносчика и гееборца Булатова оштрафовали за дискредитацию армии на ₽50 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Булатов сам себя он называет гражданским активистом. Среди тех, кто попал за решетку по его наводке, — художница Саша Скочиленко. Он дискредитировал армию постом с фото плаката Марины Овсянниковой, посчитал суд
Тверской районный суд города Москвы
Тверской районный суд города Москвы (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Тверской суд Москвы приговорил активиста, доносчика и «гееборца» из Санкт-Петербурга Тимура Булатова к штрафу по административной статье о дискредитации армии, следует из судебной картотеки. Размер штрафа — 50 тыс. руб., сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Булатов оштрафован по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил). Для физлица полученный им штраф максимальный.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

«Фонтанка» сообщает, что поводом для появления дела о дискредитации стал репост Булатовым публикациии с критикой Марины Овсянниковой. Это бывший редактор Первого канала, которая в марте 2022-го во время прямого эфира новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. Плакат был в посте, размещенном Булатовым, и его текст сочли дискредитацией.

«У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20», — говорил Булатов (цитата по »Московскому комсомольцу»).

Медведев заявил, что атмосфера доносительства не нужна
Политика
Дмитрий Медведев

Среди тех, кто попал за решетку из-за доносчика, по его словам, — петербургская художница Александра Скочиленко. Она получила семь лет колонии за то, что в марте 2022-го в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине.

«МК» пишет, что Булатова называют профессиональным и серийным доносчиком, а также «гееборцем». «Комсомольская правда» сообщает, что он сам именует себя гражданским активистом и борцом с интернет-педофилами, представителями ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), антиваксерами, недостойными, по мнению доносчика, учителями, теми, кто оскорбляет чувства верующих (сам он мусульманин), а также критиками боевых действий на Украине. Булатов мониторит социальные сети и, заметив что-то «противозаконное», обращается в правоохранительные органы. Он говорил, что ищет «нарушителей» и за рубежом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
доносы дискредитация армии

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Концерт барда Никитина отменили после доносов за «финансирование ВСУ»
Политика
Песков сравнил пользу от критики и доносов
Политика
В «Новых людях» заявили о необходимости борьбы с «вирусом доносительства»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 16:34
Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами Политика, 21:19
12 стран решили помочь Германии обеспечить Украину средствами ПВО Политика, 21:18
Как прошло первое публичное обсуждение изменений налоговой системы Экономика, 21:17
Участникам военной операции открыли «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня Политика, 21:08
Усик после победы над Фьюри возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring Спорт, 21:00
Роспатент отказал мужу Елизаветы Глинки в споре о бренде «Доктор Лиза» Бизнес, 20:58
Правительство на месяц приостановило запрет на вывоз топлива из России Экономика, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С Майкла Калви сняли судимость Бизнес, 20:38
Курс биткоина превысил $68 тыс. и обновил месячный максимум Крипто, 20:37
Путин заявил о справляющемся с растущими потребностями России ТЭК Экономика, 20:25
В «Синаре» назвали благоприятные периоды для рубля на фоне дивидендов Инвестиции, 20:23
Шведы одержали шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 20:19
Суд отправил замгендиректора «дочки» РЖД Черкезова под домашний арест Общество, 20:16
«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков Инвестиции, 20:15