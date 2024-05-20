Донесшего на Сашу Скочиленко Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию

Булатов сам себя он называет гражданским активистом. Среди тех, кто попал за решетку по его наводке, — художница Саша Скочиленко. Он дискредитировал армию постом с фото плаката Марины Овсянниковой, посчитал суд

Тверской районный суд города Москвы (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Тверской суд Москвы приговорил активиста, доносчика и «гееборца» из Санкт-Петербурга Тимура Булатова к штрафу по административной статье о дискредитации армии, следует из судебной картотеки. Размер штрафа — 50 тыс. руб., сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Булатов оштрафован по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил). Для физлица полученный им штраф максимальный.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

«Фонтанка» сообщает, что поводом для появления дела о дискредитации стал репост Булатовым публикациии с критикой Марины Овсянниковой. Это бывший редактор Первого канала, которая в марте 2022-го во время прямого эфира новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. Плакат был в посте, размещенном Булатовым, и его текст сочли дискредитацией.

«У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20», — говорил Булатов (цитата по »Московскому комсомольцу»).

Среди тех, кто попал за решетку из-за доносчика, по его словам, — петербургская художница Александра Скочиленко. Она получила семь лет колонии за то, что в марте 2022-го в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине.

«МК» пишет, что Булатова называют профессиональным и серийным доносчиком, а также «гееборцем». «Комсомольская правда» сообщает, что он сам именует себя гражданским активистом и борцом с интернет-педофилами, представителями ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), антиваксерами, недостойными, по мнению доносчика, учителями, теми, кто оскорбляет чувства верующих (сам он мусульманин), а также критиками боевых действий на Украине. Булатов мониторит социальные сети и, заметив что-то «противозаконное», обращается в правоохранительные органы. Он говорил, что ищет «нарушителей» и за рубежом.