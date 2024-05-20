Медведев назвал законной целью руководителей воюющих с Россией стран
Украинский президент Владимир Зеленский является руководителем страны, «который ведет с нами войну», а потому он законная цель для России, заявил бывший президент Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
По его мнению, Зеленский утрачивает легитимность в связи с временной отменой на Украине президентских выборов в соответствии с правилами военного положениями, введенного после начала Россией военной операции.
«Руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — добавил Медведев. По его мнению, президент Украины «должен быть пойман и предан суду», а при невозможности этого «должны применяться правила, практикуемые для террористов».
Критерии законной военной цели зафиксированы в международном праве. «Удары строго ограничиваются военными объектами, а именно теми объектами, которые по своему характеру, целям или использованию признаны представляющими военный интерес и полное или частичное уничтожение которых в сложившихся в данный момент обстоятельствах обеспечивает явное и существенное военное преимущество», — сказано в 52-й статье I протокола Женевских конвенций.
Во время вооруженного конфликта не должны подвергаться нападению ни гражданское население в целом, ни отдельные гражданские лица. Нападения должны быть направлены только против военных объектов, следует из свода Международного гуманитарного права, напоминает Красный Крест.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
По мнению Медведева, даже если Россия будет считать Зеленского нелегитимным президентом, это не помешает проводить с ним переговоры и подписывать «акт о капитуляции».
Президент Владимир Путин ранее указывал, что вопрос легитимности, «конечно, имеет» значение для России, поскольку «мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями». Ответить на вопрос о легитимности действующего президента должны политическая и правовая системы самой Украины, уверен он. Кремль также опровергал заявления западных журналистов и Киева о намерении Москвы убить Зеленского.
На Украине должны были пройти очередные президентские выборы 31 марта 2024 года. Последним днем срока Зеленского должно было стать 20 мая.
Закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В Избирательном кодексе (ст. 20) говорится, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.
Глава украинской ЦИК Олег Диденко указывал на положение Конституции, согласно которому президент Украины исполняет свои обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. Объявленное в стране военное положение не позволяет проводить президентские выборы. Поэтому полномочия украинского лидера после 20 мая будут продлены автоматически до проведения новых выборов, пояснил он. В мае это подтвердил и министр юстиции Денис Малюська в интервью Би-би-си.
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