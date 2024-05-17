Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо
На фоне покушения на словацкого премьера Роберта Фицо охрана российского президента Владимира Путина не была усилена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[Меры безопасности] на обычном уровне. Делается то, что нужно для обеспечения безопасности президента», — сказал он телеграм-каналу SHOT. Дополнительные усиливать охрану не планируют, подчеркнул пресс-секретарь.
Покушение на Фицо произошло днем 15 мая. По данным Standard, в Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. Премьеру провели две операции. Нападавшего задержали на месте происшествия, в премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам.
Эксперты в разговоре с РБК сообщили, что охрана политика допустила множество ошибок — телохранители или не успели среагировать, или не знали, что делать.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?