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Покушение на Фицо ,  
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Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо

Песков: планов усиления охраны президента Путина после покушения на Фицо нет
Сюжет
Покушение на Фицо
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На фоне покушения на словацкого премьера Роберта Фицо охрана российского президента Владимира Путина не была усилена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Меры безопасности] на обычном уровне. Делается то, что нужно для обеспечения безопасности президента», — сказал он телеграм-каналу SHOT. Дополнительные усиливать охрану не планируют, подчеркнул пресс-секретарь.

Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на Фицо произошло днем 15 мая. По данным Standard, в Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. Премьеру провели две операции. Нападавшего задержали на месте происшествия, в премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам.

Эксперты в разговоре с РБК сообщили, что охрана политика допустила множество ошибок — телохранители или не успели среагировать, или не знали, что делать.

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Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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политик, президент России
7 октября 1952 года

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