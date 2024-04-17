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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области задержали сфотографировавшего военкомат мужчину

В Брянской области задержали сфотографировавшего военкомат мужчину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Управление ФСБ по Брянской области задержало проводившего фотосъемку военного комиссариата мужчину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, задержанный поддерживал связь в мессенджере с запрещенной в России проукраинской террористической организацией. Мужчина получил задание сфотографировать здание военкомата как потенциального объекта атаки террористов. Снимки комиссариата он отправил своему куратору в организации.

Силовики задержали гражданина после того, как он забрал из тайника взрывчатые вещества и отправился в город Стародуб Брянской области, чтобы получить дальнейшие указания.

Подозреваемому предъявили обвинение. Уголовные дела завели по четырем статьям Уголовного кодекса России: ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ст. 275 (госизмена).

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После начала военной операции на Украине в России периодически задерживают граждан, которые совершают поджоги военкоматов. ФСБ также неоднократно сообщала о предотвращении терактов на территории комиссариатов.

В ноябре 2023 года в Воронеже сотрудники службы безопасности задержали мужчину, планировавшего взорвать самодельную бомбу на территории военкомата в Воронеже. По данным спецслужбы, его завербовали «боевики одной из украинских террористических организаций».

В феврале жительницу Петербурга приговорили к десяти годам заключения за поджог военкомата. По данным следствия, заказчики пообещали ей за это 50 тыс. руб.

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Теги
Брянская область Военная операция на Украине ФСБ военкомат
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