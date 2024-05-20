Кадры с обломками вертолета президента Ирана
В регионе Восточный Азербайджан в Иране потерпел крушение вертолет президента страны Эбрахима Раиси. На борту находились сам президент Ирана, а также глава МИДа страны Хосейн Амир Абдоллахиян. На кадрах видно, что вертолет врезался в крутой склон горы и разрушился на отдельные фрагменты. Поиски вертолета осложнялись сильным туманом и дождем на месте происшествия. Все находившиеся на борту — 8 человек — погибли.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования