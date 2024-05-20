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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Кадры с обломками вертолета президента Ирана

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Кадры с обломками вертолета президента Ирана
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В регионе Восточный Азербайджан в Иране потерпел крушение вертолет президента страны Эбрахима Раиси. На борту находились сам президент Ирана, а также глава МИДа страны Хосейн Амир Абдоллахиян. На кадрах видно, что вертолет врезался в крутой склон горы и разрушился на отдельные фрагменты. Поиски вертолета осложнялись сильным туманом и дождем на месте происшествия. Все находившиеся на борту — 8 человек — погибли.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

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Иран Вертолет Эбрахим Раиси

Недвижимость

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