Кадры с обломками вертолета президента Ирана

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В регионе Восточный Азербайджан в Иране потерпел крушение вертолет президента страны Эбрахима Раиси. На борту находились сам президент Ирана, а также глава МИДа страны Хосейн Амир Абдоллахиян. На кадрах видно, что вертолет врезался в крутой склон горы и разрушился на отдельные фрагменты. Поиски вертолета осложнялись сильным туманом и дождем на месте происшествия. Все находившиеся на борту — 8 человек — погибли.