В Белгороде прозвучал взрыв на фоне ракетной опасности
В Белгороде прогремел взрыв, передает корреспондент ТАСС. Сообщение об этом появилось на ленте госагентства в 9:03 мск.
За две минуты до этого, в 9:01, губернатор Вячеслав Гладков объявил в городе ракетную опасность. Сирену также включили в Шебекино и окрестностях. Он попросил белгородцев отойти от окон и укрыться в коридоре, кладовой, ванной, туалете и других помещениях со сплошными стенами. К 9:14 сигналы ракетной опасности были отменены.
Обстрелы Белгородской области начались после начала Россией военной операции на Украине, в последние недели количество таких сообщений увеличилось.
С 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года от обстрелов погибли 120 мирных жителей, сообщал Гладков.
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