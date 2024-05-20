В Белгороде прозвучал взрыв на фоне ракетной опасности

В Белгороде и Шебекино включили сирены ракетной опасности, затем в областном центре услышали взрыв, передает ТАСС

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде прогремел взрыв, передает корреспондент ТАСС. Сообщение об этом появилось на ленте госагентства в 9:03 мск.

За две минуты до этого, в 9:01, губернатор Вячеслав Гладков объявил в городе ракетную опасность. Сирену также включили в Шебекино и окрестностях. Он попросил белгородцев отойти от окон и укрыться в коридоре, кладовой, ванной, туалете и других помещениях со сплошными стенами. К 9:14 сигналы ракетной опасности были отменены.

Обстрелы Белгородской области начались после начала Россией военной операции на Украине, в последние недели количество таких сообщений увеличилось.

С 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года от обстрелов погибли 120 мирных жителей, сообщал Гладков.