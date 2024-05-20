Отправленные в Иран на помощь спасателям российские Ил-76 улетели обратно
Два российских самолета Ил-76, которые отправились для помощи в поисках потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту, возвращаются в Россию, сообщает МЧС.
«Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.
Вертолет потерпел крушение 19 мая в северо-западной провинции Ирана Восточный Азербайджан, когда президент Раиси с другими членами делегации возвращался после визита в Азербайджан. Поиски осложнялись плохими погодными условиями — дождем и туманом, а доступу к месту крушения в районе села Ози мешало бездорожье.
В ночь на 20 мая по поручению президента России Владимира Путина для помощи в поисках отправились два самолета, вертолет БО-105 для поиска с воздуха, высокопроходимая техника и 50 горноспасателей. В Кремле уточнили, что в направленной в Иран группировке — 60 спасателей.
Поиски продолжались с вечера 19 мая, в них также участвовали турецкие специалисты. Точное место крушения установили к 3:30 мск, спустя примерно три часа туда добрались специалисты. Выживших обнаружено не было. Вместе с Раиси на борту были еще семь человек: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.
Полномочия президента перейдут к первому заместителю президента Мохаммеду Мохберу. В течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент, должен организовать президентские выборы. Правительство Ирана заверило, что в управлении страной не будет «сбоев».
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